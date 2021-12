Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, accompagne la centrale d’achat Helpévia dans la mise en œuvre d’un EAI de nouvelle génération lui permettant de gérer ses différents flux métiers.

Depuis 1980, Helpévia est un acteur-clé du référencement, des achats et du conseil pour les établissements de santé. Helpévia fédère des établissements de santé indépendants et des groupes opérateurs des secteurs sanitaire, médico-social qui ont la volonté de mieux acheter. Helpévia représente à ce jour 10 % du potentiel d’achat du secteur hospitalier privé en France.

Dans le cadre de ses activités, Helpevia est amené à gérer de nombreux flux hétérogènes pour mener à bien ses opérations depuis son système d’information (+ de 5 000 flux par mois). Dans ce contexte, le groupement d’achat s’appuyait sur une solution qui atteignait ses limites et ne lui permettait plus de gérer efficacement ses projets en toute agilité. Dès lors, après avoir entendu parler de Wraptor par certains de ses adhérents, la DSI de Helpevia a rencontré l’équipe de l’éditeur et choisit rapidement sa plateforme EAI Jeebop.

Cette sélection s’explique notamment par la richesse fonctionnelle de la solution, son évolution constante, sa simplicité d’utilisation, le support des équipes, une vue précise sur la remontée des logs, l’approche 100 % métier de l’éditeur et un positionnement financier compétitif. Très rapidement, le projet a été lancé sur un nouveau périmètre abordé par Helpevia : la gestion des flux logistiques. Les autres flux seront intégrés de manière progressive afin de s’assurer d’une mise en production maîtrisée et réussie.

Grâce à Jeebop, la DSI de Helpevia est désormais autonome sur l’administration de sa plateforme et peut s’appuyer sur une solution qui lui permettra de mener à bien ses projets dans le temps. Enfin, d’un point de vue technique, Helpevia a pu compter sur les équipes de Wraptor pour paramétrer au mieux la solution afin d’optimiser son fonctionnement sous Windows.

Yannick MOULINE, DSI de Helpevia « Wraptor a parfaitement su comprendre notre besoin et répondre à nos attentes grâce à sa solution Jeebop. Nous bénéficions désormais d’un EAI performant qui nous permet de gérer nos flux de manière industrielle. »