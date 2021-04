I-Lunch, startup française positionnée comme une cantine d’entreprise « phygitale » et zéro déchet, est désormais référencée sur la plateforme Endered, plateforme de paiement par titre restaurant, afin de faciliter aux utilisateurs le règlement de leur déjeuner.

Les collaborateurs qui bénéficient des solutions de paiement Edenred peuvent désormais se restaurer par paiement fractionné sur le service de “Télé Restau” d’I-Lunch (via leur entreprise ou un compte personnel). Cette cantine digitale originale propose aux télétravailleurs et à toutes les personnes qui souhaitent bien manger, des repas faits-maison et sains, élaborés par des chefs, ainsi que des produits d’épicerie livrés à domicile, en une seule fois pour toute la semaine.

La solution, qui se veut pratique et sans limite pour les commandes pour la semaine, autorise les collaborateurs à dépenser le montant qu’ils souhaitent sur Telerestau sans avoir recours à un complément par carte bancaire quand le total dépasse 38 euros.

Le paiement et les débits seront ensuite étalés sur plusieurs jours.