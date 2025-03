Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning, continue d’innover et lance de nouveaux modules s’appuyant sur l’IA pour simplifier les opérations de planification et les processus de Supply Chain Management de ses clients.

Cette annonce stratégique s’inscrit dans le cadre de l’évolution continue de la solution de Colibri. Elle est le résultat de travaux de R&D d’envergure menés par l’équipe technique de l’éditeur et a pour ambition d’offrir toujours plus de confort d’utilisation à ses clients et de leur permettre de mener à bien et en toute agilité leurs différentes opérations de Sales & Operations Planning.

Présentation des nouvelles offres proposées :

Le module Super Best Fit : S’appuyant sur une approche d’IA , la solution Super Best Fit compare et sélectionne les a lgorithmes les plus innovants pour traiter des cas d’usages spécifiques. Apporche statistique, machine learning ou deep learning, plus besoin d’y passer des heures de réflexion, l’algorithme s’en occupe pour vous. L’approche Colibri garantit d’avoir toujours les meilleurs modèles de prévisions et les meilleures prévisions possibles. Sans effort, les utilisateurs bénéficient donc des meilleurs outils pour mener à bien leurs opérations et prendre des décisions pertinentes.

Le module Data Sensing (variables externes) : Ce module va prendre en compte des données externes (météo, promotions, variations de prix, ruptures des concurrents, etc.) qui peuvent impacter les opérations et mesurer cet impact. L’utilisateur grâce à l’IA pourra alors les intégrer dans son calcul de prévision pour toujours plus d’efficacité, d’anticipation, de prédictibilité et de performance. Il est alors possible de corréler un ensemble de données pour gagner en efficacité.

Fonctionnalités d’automatisation : Cela permet d’automatiser des tâches variées (stock de sécurité en fonction des priorités, des catégories de produits, optimisation des plans, apprentissages des actions des utilisateurs, etc.) et de faire des prévisions. Il est donc possible de commencer à automatiser des tâches complexes et stratégiques.

D’ores et déjà opérationnels et disponibles, ces nouveaux outils basés sur l’IA seront prochainement complétés avec notamment le lancement d’assistants intelligents spécialisés, véritables co-pilotes du planificateur. Ces assistants pourront réaliser des tâches dans la plateforme Colibri, parler avec les utilisateurs dans n’importe quelle langue, mais également faire des analyses complexes en récupérant des données sur internet.

Mehdi Kharab, directeur Innovation et IA chez Colibri « L’intégration de l’IA dans notre offre continue à être une étape clé dans le développement de nos activités. Elle nous permet de simplifier toujours plus les tâches de nos utilisateurs, d’accroitre leur efficacité opérationnelle et leur performance grâce à l’utilisation d’algorithmes de nouvelle génération, créés pour répondre à leurs attentes métiers, tout en évitant l’effet « boite noire ». »