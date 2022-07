Les 6 grands besoins des responsables d’industrie

Selon une enquête menée par Sage, les chefs d’atelier éprouvent 6 grands besoins :

1. L’identification des possibilités d’amélioration du coût de production

C’est l’un des moyens permettant aux PME (Petite et Moyenne Entreprise) d’accroître leur compétitivité. Afin d’y parvenir, ces entreprises font recours à la traçabilité des matières premières, à l’optimisation du process interne, à la mise en place d’indicateurs de production…

2. Le suivi en temps réel des actions de l’industrie

Dans le but d’améliorer la rentabilité et la productivité, il est important de disposer d’outil permettant un suivi de la chaîne de production afin de faire preuve de réactivité

3. La surveillance du stock de matière première

La maîtrise de votre stock vous permet de déterminer votre capacité de production. Maîtriser votre stock de matière première vous permet également d’anticiper sur vos besoins ce qui un impact positif sur la chaîne de production

4. L’anticipation des demandes des clients, des fournisseurs et des sous-traitants

Afin de pouvoir assurer la livraison à temps des commandes des clients, vous êtes obligés de maîtriser au préalable les capacités de vos fournisseurs et des entreprises qui sous-traitent avec vous. Ceci vous permet également d’avoir un planning clair des délais de livraison de vos fournisseurs afin de planifier les livraisons des clients.

5. L’optimisation des performances et de la maintenance

La performance d’une industrie dépend de celle des équipements. Au-delà de procéder à la réparation en cas de panne, anticiper à travers des travaux de maintenance « préventive » permet d’assurer un fonctionnement continue des machines et donc un meilleur rendement

6. La disposition d’un système de production agile

Livrer dans le délai nécessaire une commande, identifier le composant qui pourrait remplacer un autre… nécessite d’avoir une vision à 360° de votre entreprise.

En plus des commandes que vous recevez, de l’état de fonctionnement de vos machines, des actifs dont vous disposez…, votre cycle de production dépend également de votre organisation dans la préparation des procédures. Afin d’accroître votre efficacité opérationnelle, d’avoir un bon suivi … il est impératif que vous puissiez établir un tableau de bord, avoir une vision globale des enjeux …

Tout ceci vous permet également d’anticiper les difficultés auxquelles vous pourrez être confrontés.

Etape 1, la préparation : une étape fondamentale dans l’optimisation de votre ligne de production

De façon concrète, la préparation consiste à baliser le terrain en collectant l’ensemble des informations et des données ayant rapport à la fabrication des produits et à la gestion du système de production. Ainsi, vous arrivez à une meilleure gestion du quotidien et à la croissance de votre réactivité en cas d’imprévu. Entre autres questions qu’il faut se poser à cette phase, on peut citer :

Quel est l’état des stocks

Quels sont les ressources dont nous disposons ?

Quel est l’état des commandes ?

Quel est l’état des machines ?

Quels sont les travaux de maintenances effectués ?

Quel est le planning des productions ?

Comment est organisée la traçabilité des produits.

Etape 2 : la planification et les outils nécessaires

Retard de livraison, indisponibilité de produits, mauvaise gestion des stocks … voilà autant de problèmes qui plombent la productivité des entreprises. Afin de pouvoir planifier les délais de livraison mais aussi d’assurer une parfaite harmonie entre les commandes et les livraisons, il est important de tenir compte des exigences des clients et d’optimiser le process interne de production. Pour y parvenir, associer une méthode de travail appropriée à des outils technologiques s’avère nécessaire. Dans cet article, nous verrons l’importance de la planification dans l’optimisation de la ligne de production d’une entreprise puis nous verrons les logiciels qui peuvent y contribuer

Etape 3 : le suivi, un atout important pour l’amélioration de la production

Une bonne préparation et une bonne planification ne suffisent pas pour rendre une industrie performante. A tout ceci doit s’ajouter en un premier temps un excellent suivi. Disposer des outils et techniques nécessaires afin de savoir ce qui se passe dans votre atelier que vous y soyez ou non vous permet d’être informé en temps réel de l’évolution des choses et d’être plus réactif.

Mais en réalité, en quoi consiste un « un bon suivi »? Quels sont les avantages d’un bon suivi et quels sont les outils adaptés ? Voilà autant de questions auxquelles nous répondrons dans le présent article.

Etape 4 : l’analyse

Après la préparation, la planification, le suivi, la 4ème étape du processus d’optimisation de la ligne de production d’une industrie est celle de l’analyse. Collecter des données, installer des outils de surveillance, œuvrer à accroître la productivité des employés, c’est bien. Toutefois, c’est l’analyse des données recueillies qui vous permettra de prendre les décisions les plus éclairées.

Quel outil pour une bonne analyse ?

Afin de faire de bonnes analyses, prendre de bonnes décisions… vous aurez besoin d’un logiciel de GPAO (gestion de la production assistée par ordinateur). Il existe de nombreux outils conçus par Sage dont le célèbre logiciel dénommé Sage 100 Gestion de la production. Outil complet en termes de fonctionnalités, Sage 100 Gestion de la production propose une interface ergonomique et très facile à utiliser. Il est un logiciel exhaustif qui prend en compte les différentes étapes de la production afin de vous présenter des données fiables. Ce logiciel est un outil collaboratif qui reste accessible peu importe le moment.

Avec Sage 100 Gestion de la production, vous disposez de toutes les informations techniques et avez une vue claire des classifications et gammes de vos produits. Les tâches de sous-traitance sont incluses ce qui vous permet clairement d’évaluer les coûts de revient et de les comparer à vos prévisions de départ. Également, avec cet outil, vous avez la possibilité de contrôler la qualité et la durée de fabrication mais aussi de faire des simulations sur les prévisions de production.