Chaque Vendredi, InfoNews Hebdo vous invite à un voyage au cœur de l’actualité IT et des technologies d’entreprise. Pour ce nouveau numéro, découvrez la contre-attaque d’Intel sur les Copilot+ PC, la liberté selon Veeam, un unique Kubernetes pour les contrôler tous grâce à Nutanix, la fin de la guerre Iceberg avec le rachat de Tabular par Databricks, et des propositions de formation par le Cigref…

Et pour déchiffrer cette riche actualité, Guy Hervier et Jean François Le Nilias sont une nouvelle fois fidèle au poste. Au sommaire de cette émission, nos animateurs ont retenu différents sujets forts de la semaine à commencer par la guerre des processeurs qui animeront l’ère des Copilot+ PC, cette nouvelle génération de PCs dopés à l’IA imaginée par Microsoft. Alors que l’éditeur américain a jusqu’ici poussé son partenaire Qualcomm avec ses Snapdragon X à architecture ARM, Intel a profité du salon Computex 2024 qui se tenait cette semaine pour lancer sa contre-attaque et reprendre la main sur le marché PC. Son nouveau processeur « Lunar Lake » embarque un NPU de 48 TOPS, à même de concurrencer celui des Snapdragon X. AMD ne s’en laisse pas compter avec lui aussi de nouveaux processeurs Ryzen AI dotés d’un NPU 50 TOPS. La guerre des processeurs repart donc de plus belle.

Autre acteur, autre conférence… Veeam tenait cette semaine son VeeamOn. L’éditeur a lancé une nouvelle solution SaaS « Data Cloud Vault » mais a surtout démontré son concept de « Data Freedom » qui prend désormais en compte Proxmox VE et qui permet d’aisément transférer des données depuis VMware voire d’utiliser les backups comme un moyen de migration.

Encore un acteur qui tenait sa conférence, Nutanix a dévoilé à l’occasion de sa conférence « .NEXT 2024 » sa nouvelle solution NKP, Nutanix Kubernetes Platform. Une plateforme étendue qui ne se contente pas d’implémenter un Kubernetes des plus complets au dessus de l’infrastructure Nutanix mais vise aussi à enrichir, uniformiser et piloter tous les clusters Kubernetes y compris ceux des hyperscalers.

La surprise de la semaine nous vient de Databricks qui s’est offert Tabular pour près d’un milliard de dollars, histoire de mettre fin au querelles de chapelles autour d’Iceberg et des formats de data lakehouse.

Enfin, nos animateurs reviennent sur les initiatives de formation proposées par le Cigref. Un groupe de travail a mené une enquête pour évaluer la correspondance entre les formations académiques et les besoins des entreprises, en aboutissant à dix recommandations pour améliorer l’adéquation entre les deux. Ces propositions visent à renforcer les compétences numériques et à assurer que l’enseignement suive les rapides évolutions technologiques.

Bonne émission et bon week-end à tous…

     

AU SOMMAIRE

EN BREF

Copilot+ PC : Intel contre-attaque

Veeam aide à quitter VMware

Nutanix pousse Kubernetes

Cisco, NVidia, Vast Data, même combat

Databricks avale Tabular

LE DOSSIER

Le Cigref se penche sur les formations

LE RENDEZ-VOUS

Matinale IT for Business : Atteindre l’excellence opérationnelle grâce au Low-Code/No-Code

L’INSOLITE DE LA SEMAINE

Cloud et IA : où est l’Europe ?