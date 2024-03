Au sommaire d’InfoNews Hebdo cette semaine, une division IA chez Microsoft, le booster IA Blackwell de Nvidia, un rapport français sur l’IA, OVHcloud et son ordinateur quantique signé Quandela, la saga Atos…

Le vendredi est un jour particulier… C’est le jour d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT. Une fois encore aux commandes de votre émission favorite, Guy Hervier et Jean-Fançois Le Nilias balaye large cette semaine avec un large éventail de sujets IT et un savant équilibre entre nouvelles technologies, changements dans les grandes entreprises, transformation des secteurs, souveraineté des données et régulation de l’IA.

Et ça démarre par l’annonce d’Office 2024 : Microsoft n’a pas l’intention d’abandonner tout de suite les licences perpétuelles et, malgré l’omniprésence de la version Cloud Microsoft 365 dans le paysage, sa célèbre solution bureautique Office connaîtra encore au moins deux versions classiques en achat unique dont la première sera disponible à la fin de l’année sous le nom Office 2024.

La gestion de projets informatiques de l’État attire à nouveau l’attention avec un sévère rapport de la Cour des comptes sur le projet ROSA de l’AMF, comme exemples de projets ayant connu des dérives de coût et de temps.

L’IA est aussi au menu de l’émission avec d’une part la création chez Microsoft d’une division IA à part entière et qui doit porter le futur de l’éditeur mais aussi avec rapport français sur les perspectives IA pour la France et ses entreprises. Ce rapport contient 25 recommandations pour faire de la France un acteur international majeur et renforcer son écosystème IA, et dont le montant des mesures (et investissements à réaliser pour les concrétiser) est estimé à plus de 27 milliards de dollars.

Toujours autour de l’IA mais cette fois du côté du hardware, NVidia a fait son show et dévoilé sa nouvelle génération de GPU Blackwell pour serveurs et HPC ainsi que des nouveautés logicielles pour mieux exploiter les capacités IA de ses puces.

OVHcloud est aussi à la fête cette semaine alors que l’éditeur a lancé la bêta de sa Data Platform et a surtout inauguré son premier ordinateur quantique acquis auprès de Quandela.

La Saga Atos a connu un énième épisode cette semaine puisque Airbus aussi a jeté l’éponge après avoir envisagé de racheter certaines activités de l’ESN française.

Enfin, les amendes récemment infligées à Google et Apple ainsi que le houleux débat autour du Health Data Hub hébergé par Azure sont l’occasion d’un carton rouge global et d’une discussion sur les pratiques américaines et la nécessité de régulation plus stricte.

    

EN BREF

Licence perpétuelle maintenue pour Office 2024

Microsoft AI, une nouvelle division chez Microsoft

OVHCloud inaugure son premier ordinateur quantique

NVidia, super star de l’IA

ROSA : exemple du mauvais projet informatique

Atos : Airbus dit non

LE DOSSIER

Rapport sur l’IA : il va falloir investir lourdement

LE RENDEZ-VOUS

Innovation summit de Schneider Electric : du 3 au 4 avril, Paris

Carton Rouge

Controverse autour du Health Data Hub et des géants américains lourdement sanctionner