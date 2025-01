C’est l’heure de retrouver InfoNews Hebdo avec au sommaire un Windows qui divise son marché, une suite souveraine CollabNext qui passe en Freemium, le programme des festivités IA & Cyber de la CNIL, Microsoft qui embrasse le CISPE, les alternatives à VMware qui sont en vogue et DataBricks qui lève encore plus qu’attendu…

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, l’émission hebdomadaire consacrée aux actualités marquantes dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. Et le sommaire de cette émission concoctée et présentée par Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reflète des sujets qui préoccupent encore et toujours les DSI.

En commençant par la souveraineté numérique qui reprend du poil de la bête alors que Donald Trump explique que « L’Europe est mauvaise pour les États-Unis » entraînant chaque jour un peu plus son pays dans une doctrine « America Only & F**ck the Rest of The World » qui doit inquiéter les européens et les encourager à ne pas entrer dans le grand bluff du président américain.

L’IA également est au cœur de cette émission aussi bien avec les nouveautés introduites par Microsoft qui sont en train de générer un Windows à 2 vitesses qui doit interpeler les DSI sur le choix au moment des renouvellements de parcs de PC mais aussi avec l’investissement pharaonique de 500 milliards de dollars dans les datacenters IA américains annoncé par Donald Trump avec OpenAI, Oracle et SoftBank.

AU SOMMAIRE D’INFONEWS HEBDO CETTE SEMAINE:

En Bref

Etape 2 pour CollabNext

La souveraineté numérique française prend un nouveau tournant avec CollabNext, qui entre dans sa phase 2. Cette suite collaborative enrichit son offre via une stratégie freemium audacieuse, s’alliant avec Outscale et Clever Cloud pour proposer une alternative crédible aux géants du secteur, à un tarif compétitif de 9€ par utilisateur.

CollabNext passe la seconde alors que les DSI regardent avec inquiétude les gesticulations de Trump

Un Windows à 2 vitesses…

Avec « Windows AI Search », Microsoft révolutionne la recherche locale sur PC en intégrant l’IA. Une avancée qui soulève des questions sur les coûts et les avantages pour les entreprises.

Windows AI Search : la future “killer app” des Copilot+ PC fait ses premiers pas

Quelles alternatives à VMware

Une étude révèle une insatisfaction croissante envers VMware, due aux augmentations tarifaires par Broadcom, incitant de nombreuses entreprises à explorer des solutions alternatives comme Hyper-V et Nutanix ou des logiciels open source comme Proxmox.

Broadcom/VMware : Chronique d’un naufrage annoncé [Emission Spéciale]

Microsoft rejoint le CISPE

Dans une pirouette stratégique inattendue, Microsoft rejoint le CISPE, l’organisation qu’il affrontait récemment en justice, créant des tensions notamment avec AWS. Ce rapprochement, survenant après un arrangement financier estimé à 20 millions de dollars, redessine les alliances dans le cloud européen.

Microsoft rejoint le CISPE… contre l’avis d’AWS

Databricks lève 15 milliards



L’entreprise dédiée à la gestion des données dans le cloud à l’ère de l’IA frappe fort avec une levée de fonds colossale de 15 milliards de dollars, portant son total à 19 milliards depuis sa création. Cette opération, impliquant notamment le Qatar et Meta, repousse l’introduction en bourse tout en positionnant l’entreprise comme un acteur majeur de l’ère IA.

Databricks lève finalement plus de 15 milliards

Le dossier

Régulation de l’IA et cybersécurité selon la CNIL

La CNIL dévoile son plan stratégique pour 2025-2028, abordant les enjeux liés à l’IA, la protection des données personnelles, et la cybersécurité. L’autorité prévoit de s’entourer de chercheurs et de startups pour accompagner la mise en œuvre de l’IA Act européen et des réglementations NIS2 et DORA, tout en veillant sur l’identité numérique et les applications mobiles.

Rendez-vous

Deux sommets IA sinon rien

L’AI France Summit 2025 s’impose comme un rendez-vous incontournable, complétant l’AI Action Summit international et offrant une perspective française sur les enjeux de l’intelligence artificielle.

>> Artificial Intelligence Action Summit

>> AI France Summit 2025

Carton Rouge et Coup de coeur

Affaire France Télécom : l’épilogue judiciaire

Retour sur la condamnation de l’ancien PDG Didier Lombard pour harcèlement moral institutionnel, marquant une étape dans la responsabilisation des entreprises.

Mistral AI s’allie à l’AFP… Pour le meilleur ?

Mistral AI signe avec l’AFP et Google fait de même avec Associated Press. Des partenariats qui visent à garantir des sources fiables pour améliorer la qualité des contenus produits par l’IA et connecter cette dernière à l’actualité.

Mistral AI s’allie à l’AFP, Google s’allie à AP