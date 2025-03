Google révolutionne la recherche Internet, Salesforce crée sa place de marché d’agents IA, Volkswagen réorganise son IT, les petits modèles deviennent plus intelligents, Anthropic bat des records de financement, le Cigref s’inquiète des enjeux géopolitiques tandis que Microsoft enterre définitivement Skype. Bienvenue sur InfoNews Hebdo!

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias réintègre le plateau TV d’InfoNews Hebdo cette semaine, votre émission hebdomadaire consacrée aux actualités marquantes dans le domaine de l’informatique et des télécommunications.

En tête d’affiche, l’intelligence artificielle continue d’occuper la scène de l’actualité IT avec en tête d’affiche Google qui intègre de plus en plus l’IA générative à son moteur de recherche, posant la question fondamentale de l’avenir même de la recherche traditionnelle sur Internet.

Parallèlement, Salesforce déploie AgentExchange, une marketplace dédiée aux agents IA, illustrant la transition vers un écosystème où les « bots » intelligents deviennent des composants essentiels pour les entreprises.

Du côté de l’infrastructure IT, les stratégies d’externalisation prennent une nouvelle dimension avec Volkswagen qui confie tous ses nouveaux développements logiciels à une filiale de CGI, une décision qui mérite l’attention des DSI confrontés à des choix similaires d’optimisation et de rationalisation.

L’évolution des modèles d’IA est également au cœur de l’actualité, avec IBM et Microsoft qui démontrent que « petit » peut rimer avec « performant » grâce à leurs dernières innovations Granite et Phi-4, équipées de capacités de raisonnement avancées qui changent la donne pour les déploiements en entreprise.

Sur le front financier, Anthropic confirme l’appétit insatiable des investisseurs pour l’IA avec une levée de fonds colossale de 3,5 milliards de dollars, portant sa valorisation à 61,5 milliards de dollars et illustrant la course aux armements IA qui se poursuit entre les géants du secteur.

ET, dans un monde où la géopolitique façonne de plus en plus les stratégies numériques, le Cigref nous rappelle que les DSI doivent désormais intégrer ces dimensions dans leurs décisions.

Nous terminons cette émission par un adieu : Microsoft signe la fin d’une époque en annonçant l’extinction prochaine de Skype pour mieux se concentrer sur Teams.

AU SOMMAIRE

En Bref

Google AI Mode : la fin de la recherche classique sur Internet ?

Avec AI Mode, Google dévoile – en partie – l’avenir de sa recherche Web

AgentExchange, la marketplace pour les agents de Salesforce

Salesforce dévoile AgentForce 2dx et ouvre les portes du “digital labor” avec sa marketplace AgentExchange

Jamais fatigués, jamais démotivés : Les agents IA de vente arrivent chez Microsoft

Volkswagen externalise ses développements

Les modèles se font petits, multimodaux et raisonnant

Des petits modèles de plus en plus intelligents et doués de raisonnement

OpenAI étend l’Accès à GPT-4.5 et investit dans la recherche universitaire avec le Consortium NextGenAI

Anthropic lève 3,5B$

Le Dossier

Cigref : géopolitique et numérique

Rendez-vous

I-Expo et Data Intelligence Forum

L’Adieu de la semaine

Skype c’est fini

Microsoft va éteindre Skype et très bientôt…