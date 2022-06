Comme chaque vendredi, retrouvez notre tour d’horizon de l’actualité IT de la semaine avec au menu l’identité numérique européenne, le Stockage as a Service de Pure Storage, un émulateur quantique chez OVHcloud, les annonces MongoDB, et le FIC 2022.

Retrouvez Guy Hervier et Jean-François le Nilias pour ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine. Cette semaine, on y parle beaucoup de quantique avec le forum Teratec qui aura lieu la semaine prochaine mais aussi l’arrivée du célèbre émulateur quantique d’Atos dans le cloud français d’OVHcloud qui, rappelons-le, héberge déjà une machine quantique produite par la deeptech française Pasqal.

Également au sommaire de ce numéro, la nouvelle étude de Qualtrics qui démontre l’impact croissant de l’expérience client et l’expérience collaborateur dans les priorités des entreprises et l’agenda des DSI. Nos commentateurs évoquent également la volonté européenne d’imposer de nouvelles règles autour de l’identité numérique, des règles qui pourraient comme dans le cadre du RGPD avoir des répercussions dans d’autres pays du monde. Ils reviennent également sur les annonces de Pure Storage autour de son offre de « Stockage as a Service », Evergreen Flex ainsi que les annonces nombreuses de MongoDB à l’occasion de sa conférence MongoDB World 2022. Avant le coup de cœur de la semaine que représente l’uniformisation de l’USB-C comme connecteur unique et obligatoire sur tout appareil mobile vendu en Europe (un coup dur pour Apple), ils déchiffrent les principaux enseignements de la 14ème édition du FIC, le forum de plus en plus international de la cybersécurité où l’on a beaucoup parlé cyber-guerre, souveraineté, cyber campus et des dernières initiatives de l’ANSSI.

     

AU SOMMAIRE:

L’expérience utilisateur, un axe stratégique

L’Europe, un exemple pour l’identification numérique

Pure Storage étoffe son offre Stockage as a service

Atos et OVHCloud partenaire autour de la simulation quantique

MongoDB fait son show à New York

Dossier de la semaine : FIC 2022 – Les besoins en spécialistes sécurité ont doublé en 5 ans

La quatique à l’honneur de Teratec 2022

L’Europe standardise L’USB-C

