Chaque Vendredi, InfoNews Hebdo décrypte l’actualité IT. Au sommaire de ce numéro, une nouvelle marque Chromebook X en gestation chez Google, un HPC exascale en France, le CESIN inquiet du cyber-rating, les investissements d’Intel et trop de gaspillage dans le cloud.

Exceptionnellement, l’un est à Paris, l’autre aux USA… Mais la magie de la visio et d’Internet leur permet de présenter comme chaque Vendredi votre émission qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent ainsi sur la grande annonce de la semaine. C’est bien la France et le TGCC du CEA qui accueilleront le second ordinateur exaflopique de l’Europe avec le projet Jules Verne mené par le GENCI. Il ne sera toutefois pas opérationnel avant 2025.

Nos commentateurs évoquent aussi les velléités de Google de retrouver une nouvelle dynamique pour ses Chromebooks en privilégiant les hauts de gamme avec une nouvelle appelation « Chromebook X » qui reste à confirmer.

Autre annonce forte de la semaine, celle d’Oracle qui lance son offre de cloud souverain « Oracle EU Sovereign Cloud » mais qui bien évidemment n’est pas éligible au SecNumCloud.

Côté cybersécurité c’est le CESIN qui a capté nos regards avec une alerte aux RSSI et DSI concernant les pratiques des agences de « cyber-rating » alors que ce dernier devient de plus en plus nécessaire pour souscrire une cyber-assurance.

Côté processeur, Intel a confirmé ses investissements en Allemagne et en Israël pour étendre ses capacités de fabrication.

Enfin, nos animateurs s’étendent sur un nouveau rapport Flexera qui dénonce les gaspillages dans le cloud.

Bon Week-End à tous…

    

EN BREF

01:00 – Les Chromebook X pour relancer un marché à la peine

04:20 – Oracle cloud joue la carte de la souveraineté

07:50 – CESIN : Notation et cyber-risque

10:20 – La France aura son HPC Exaflopique : le Jules Verne

13:50 – Intel met le paquet en Allemagne et en Israël

LE DOSSIER

17:55 – La gabegie du cloud

RENDEZ-VOUS

21:30 – Le Google Cloud Summit à Paris

Le Google Cloud Summit France se tiendra le jeudi 29 juin à Paris.

Pouf y participer : Google Cloud Summit France

COUP DE COEUR

23:00 – Technos : le réveil de l’Europe

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE