Avant le Week-End, c’est l’heure de votre récap de l’actualité IT. Au sommaire d’InfoNews cette semaine, Ignite 2023, le TOP500 des HPC, et des DSI inquiets de VMware …

La semaine a été marquée par trois évènements. Tout d’abord, la publication du nouveau classement TOP500.org qui se révèle plein de surprises et d’enseignements. Guy Hervier nous le décrypte à sa façon. Ensuite la conférence Microsoft Ignite et sa myriade d’annonces. Elles sont si nombreuses que nous devront continuer de les explorer la semaine prochaine. Mais nos animateurs reviennent sur l’une des plus marquantes : Microsoft qui crée ses propres puces pour descendre les coûts et réduire l’impact écologique. Enfin, une étude montre clairement que les DSI en ont marre de ne pas savoir… De ne pas savoir si l’acquisition de VMware par Broadcom aura bien lieu et quels en seront les impacts sur leur budget déjà mis à mal par l’inflation et la crise économique. 20% d’entre eux chercheraient à voir ailleurs…

Nos animateurs reviennent d’ailleurs aussi sur les prévisions du Gartner sur les dépenses IT en 2024 ainsi que sur la mise à jour du guide d’audit de la gouvernance des SI, la bible du Cigref qui sert de référence à bien des DSI pour définir leurs stratégies.

Enfin, ils évoquent les velléités d’Amazon de se départir d’Android pour ses objets connectés, la prochaine matinale d’IT for Business autour du Green IT et une trouvaille « l’imprimante qui imprime en braille… »

    

EN BREF

00:40 – Amazon troquerait Android pour un nouvel OS

00:40 – Amazon troquerait Android pour un nouvel OS

04:20 – Microsoft lance des processeurs IA pour Azure

08:30 – 20 % des clients abandonneraient VMWare

11:15 – Hausse des dépenses IT de 9% en 2024

13:40 – Cigref : guide d’audit de la gouvernance

11:15 – Cigref : guide d'audit de la gouvernance

LE DOSSIER

16:30 – TOP500 : toujours plus

16:30 – TOP500 : toujours plus

LE RENDEZ-VOUS

22:10 – Nutanis Next One Tour

Tout sur l’écosystème Nutanix.

Un évènement très attendu par les DSI français et sur lequel InformatiqueNews sera en Live avec au menu une interview ecxlusive du CEO de Nutanix!

LE COUP DE COEUR DE LA SEMAINE

23:20 – Une imprimante en open source qui imprime en braille