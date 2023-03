Chaque Vendredi, la rédaction d’InformatiqueNews vous propose son rendez-vous vidéo InfoNews Hebdo qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine. Au sommaire de ce numéro : Microsoft lance l’IA Security Copilot, Zoom propose un assistant IA, la DINUM veut reprendre la main, Alibaba se divise, l’IA en quête de transparence.

Retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour un nouveau numéro d’InfoNews Hebdo. Ils évoquent notamment le haussement de ton de la DINUM qui veut reprendre la main alors que sa nouvelle feuille de route est très ambitieuse et étend son champ d’action et son influence sur l’informatique des administrations et des ministères. Pendant ce temps, le site de l’Assemblée Nationale est victime d’une cyber-attaque alors que les tensions sociales et politiques sont à leur paroxysme. Du côté de la Chine, Alibaba se divise en 6 entités indépendantes cotées séparément et nos commentateurs se demandent si cette approche ne devrait pas aussi s’appliquer aux GAFAMs.

Enfin, véritables vedettes IT et Tech de ce début d’année, les IA génératives sont encore une fois au cœur de l’actualité IT. Ainsi, Microsoft a lancé son MS Security Copilot, une IA conçue pour discuter avec les experts en cybersécurité pour les aider dans leurs analayses et dans la découverte et la remédiation des attaques. Parallèlement, Zoom intègre une IA conversationnelle et personnalisable, Zoom IQ, dans son outil collaboratif. Ce succès des IA génératives fait réagir des esprits chagrins qui demandent un moratoire qui n’est pas forcément aussi « éthique » qu’ils le prétendent, certains ayant un gros besoin de rattraper leur retard. Pour d’autres, le vrai sujet est le manque actuel de transparence des IA et la nécessité de voir ces technologies évoluer dans le cadre de l’open source.

Enfin nos commentateurs font un dernier coup de chapeau à Gordon Moore, co-fondateur d’Intel et père de la célèbre Loi de Moore, décédé le Week-End dernier.

    

EN BREF

07:45 – Avec Zoom IQ, Zoom embarque l’IA conversationnelle personnalisable

10:40 – La Dinum veut reprendre la main

13:40 – Attaque contre le site de l’Assemblée Nationale

16:25 – Alibaba divisé en 6. Un exemple pour les GAFAM ?

LE DOSSIER

18:30 – L’IA doit être open source

RENDEZ-VOUS

22:40 – L’IT Paris à la Porte de Versailles – Les 11 et 12 Avril

L’événement annuel de référence de l’IT !

Pour s’inscrire : IT PARIS 2023 – La Capitale de la Tech

COUP DE CHAPEAU

23:40 – Gordon Moore est mort

EGALEMENT CETTE SEMAINE