Avec un peu de retard sur le planning annoncé en 2021, Google Cloud officialise sa solution « Distributed Cloud Hosted » qui consiste à mettre à disposition des organisations publiques et grandes entreprises des infrastructures Google Cloud locales supervisées par des partenaires de confiance. Histoire de s’inscrire un peu plus dans les objectifs de souveraineté numérique européenne…

En 2021, Google dévoilait une vaste stratégie destinée à rapprocher son Cloud du Edge et des datacenters des entreprises avec une volonté, étendre les services Google Cloud là où il n’est pas accessible pour des raisons techniques, architecturales ou de conformité.

Dénommée « Google Distributed Cloud », cette stratégie comportait deux volets principaux : Distributed Cloud Edge et Distributed Cloud Hosted.

La solution Distributed Cloud Edge s’est rapidement concrétisée pour entrer en General Availability dès mai 2022. Basée sur Anthos, cette solution permet aux organisations de faire fonctionner leurs Workloads basés sur les technologies Google Cloud à la périphérie du réseau. Elle s’appuie sur une pile matérielle et logicielle entièrement gérée par Google, qui comprend un environnement d’exécution cloud-native, Anthos, un système de gestion multi-cloud, et une gestion de flotte. La pile permet également aux Telcos d’exploiter des fonctions 5G Core et RAN à la périphérie.

Cette semaine, et avec un an de retard, c’est le second volet « Distributed Cloud Hosted » qui est lui aussi entré en « General Availability ». La solution peut être perçue comme une alternative à AWS Outposts, à Oracle Dedicated Region Cloud@Customer, ou encore à Azure Stack Hub, même si ces solutions ne sont pas directement équivalentes. L’offre de Google est en effet plus autonome et déconnectée comme nous allons le voir.

Du Google Cloud souverain ?

GDC Hosted s’inscrit dans une volonté de proposer des ressources Google Cloud hors des infrastructures Google Cloud pour satisfaire à des besoins impérieux de conformité, de contrôle ou de proximité. « Distributed Cloud Hosted s’appuie sur la vision de la souveraineté numérique que nous avons exposée en 2020, et s’adresse aux grands clients du secteur public et les entités commerciales qui ont des exigences strictes en matière de stockage des données, de sécurité ou de confidentialité » nous expliquait en 2021, les responsables français de Google Cloud.

Une vision « souveraine » reposant sur trois piliers : la souveraineté des données (avec notamment des clés de chiffrement externes à Google Cloud), la souveraineté opérationnelle (avec les Contrôles Locaux, les approbations d’accès, etc.) et la souveraineté logicielle (par des technologies open source). GDC Hosted s’inscrit comme à l’intersection des trois piliers.

« Les entreprises, les organisations gouvernementales et les décideurs politiques du monde entier veulent un fournisseur de cloud hyperscale qui leur propose un cloud à leurs conditions – un cloud qui réponde à leurs exigences en matière de souveraineté numérique tout en offrant la fonctionnalité, la flexibilité et l’échelle des services de cloud » réaffirme aujourd’hui Sachin Gupta, Vice President & GM, Infrastructure chez Google Cloud. « Aujourd’hui, nous élargissions notre portefeuille de solutions souveraines la disponibilité générale de Google Distributed Cloud (GDC) Hosted, qui répond aux besoins des clients ayant les exigences les plus strictes, y compris en matière de données classifiées, restreintes et top secrètes ».

Cette offre repose sur trois principes clés :

Une totale isolation : un cloud GDC Hosted est autonome et ne nécessite aucune connectivité à Google Cloud ni même à l’Internet public que ce soit pour gérer l’infrastructure, les services, les API et autres outils.

Une intégration des services Google Cloud : GDC Hosted embarque l’essentiel des services Google Cloud en matière de Compute (VM Services, Kubernetes Cluster Service), de Stockage (Blocs et Objets), de Networking (VPC, firewalls, NAT), de Data Cloud (PostgreSQL, Oracle BYOL,…) et IA (Vertex AI) et comporte les outils classiques de logging, monitoing et sécurité ainsi qu’une version adaptée de la Marketplace Google Cloud.

Des choix matériels flexibles : au travers d’un certain nombre de partenaires pour ajuster les besoins de Compute et de stockage notamment au secteur d’activité et aux besoins métiers.

L’une des particularités de GDC Hosted, c’est que les opérations de maintenance et de gestion peuvent être gérées au choix (selon les contraintes territoriales et les politiques des entreprises) par Google, par un partenaire de confiance (probablement S3NS ou Thalès en France) voire une combinaison des deux.

La configuration d’évaluation de GDC Hosted – qui peut être perçue comme une configuration PoC minimale – démarre à $300.000 par mois.

À lire également :