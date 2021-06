Plus que jamais, s’appuyer sur de solides fondamentaux industriels est une donnée stratégique pour gagner en attractivité et séduire durablement de nouveaux clients. En ce sens, les entreprises doivent faire évoluer leur gouvernance et se doter de nouvelles bases pour structurer leur business model et accroitre leur avantage concurrentiel sur un marché compétitif où seules les organisations agiles, visionnaires et proches de leurs clients pourront durablement continuer à se développer.

Innover, innover et toujours innover : la clé du succès

Il convient tout d‘abord d’évoquer un fait certain : la majorité des leaders d’aujourd’hui n’étaient pas encore connus il y a dix ans, et ce, dans quasiment tous les secteurs d’activité. En effet, en peu de temps, les règles du jeu ont profondément changé et des entreprises empreintes d’innovations ont su se hisser au rang de champion en faisant évoluer les attentes des consommateurs, en anticipant leurs besoins et en créant de nouveaux standards. Un exemple frappant est notamment celui de l’industrie du digital par exemple avec des entreprises comme Google, Netflix ou encore Amazon. Cette notion d’innovation est donc le moteur d’une accélération réussie et chaque entreprise doit intégrer cette composante à son métier.

La montée en puissance du numérique s’accélère

De nos jours, le digital est en mesure d’offrir de réelles opportunités pour toutes les industries. On pense bien sûr à des notions d’innovation produits qui sont les plus visibles pour le consommateur, ajouts de nouvelles fonctionnalités, dispositifs connectés et pilotables à distance, etc. Dans chaque secteur, le digital a su faire émerger de nouveaux usages et permettre à certains acteurs de challenger des entreprises qui étaient jusqu’alors considérés comme les leaders incontestés de leur industrie. Le numérique a aussi fait évoluer les modèles d’engagement et de vente pour démultiplier la commercialisation en ligne et permettre aujourd’hui d’acheter des biens de toute nature allant même jusqu’à des voitures, des piscines, des maisons, etc.

La montée en puissance du made in France

De nos jours, la recherche de qualité à l’échelle mondiale est une donnée clé. Sur ce sujet, la France bénéficie d’une solide réputation et de sérieux atouts qui lui permettent de se distinguer d’autres pays. Cultiver cette qualité est un gage de compétitivité certain à l’échelle nationale, mais pas uniquement. En ce sens, nombre d’entreprises françaises viennent aujourd’hui challenger des entreprises étrangères dans leur propre pays et sur de nombreux sujets.

Ces trois grands principes sont donc autant d’atouts dont bénéficient les entreprises françaises pour devenir les championnes de leur industrie ces prochaines années. Il convient donc de ne pas laisser passer cette chance et de faire évoluer sa stratégie pour poser les bases d’un plan de croissance pertinent à court, moyen et long terme.

Antoine DEBOIS-FROGE, fondateur de Wi-Pool