insightsoftware – leader mondial de solutions de gestion de la performance des entreprises à destination des Directions financières – a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Viareport, un éditeur de logiciels financiers qui propose des solutions de consolidation financière, de gestion des contrats de location, de reporting et de prévision en mode cloud. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

L’acquisition de Viareport enrichit le portefeuille déjà étoffé d’insightsoftware au niveau des solutions de reporting financier et de gestion de la performance des entreprises (EPM)tout en lui apportant des capacités étendues en termes de conformité réglementaire et d’exigences comptables spécifiques au marché européen. L’entreprise apporte un support intégré pour les normes internationales d’information financière (IFRS) et une solution de consolidation conçue pour répondre aux exigences de clôture spécifiques à certains pays, comme la France et l’Allemagne.

« Si la mondialisation permet de briser les obstacles à la croissance des entreprises, elle ajoute aux directeurs financiers de nouvelles pressions dans l’écosystème numérique actuel. Ils doivent s’assurer que les investissements et les opérations des multinationales soient conformes aux normes comptables en vigueur », a déclaré Mike Lipps, PDG d’insightsoftware. « L’acquisition de Viareport répond directement à ces enjeux. Elle vient approfondir le vaste portefeuille de logiciels financiers d’insightsoftware en dotant nos clients en Europe de puissants outils de simplification et de rationalisation des processus de conformité aux IFRS et aux autres exigences réglementaires locales en cloud”.