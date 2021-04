Instant System, expert dans la mise en place de solutions de transport intelligentes et de plateformes MaaS en marque blanche, annonce ce jour une levée de fonds de 8 M€ auprès de Paris Fonds Vert, fonds de capital croissance pour la transition écologique des grandes villes géré par Demeter et soutenu par la mairie de Paris, et d’Opera Tech Ventures, le fonds de Capital Risque de BNP Paribas. L’objectif de cette levée pour Instant System est de poursuivre le développement de sa technologie et d’accélérer son implantation à l’international, contribuant ainsi à rendre la mobilité urbaine plus efficiente.

Une offre de service innovante indispensable au développement de solutions de mobilité complexes en zone urbaine

L’accroissement de la population en zone urbaine et ses conséquences environnementales (pollution) et logistiques (congestion), la multiplication de l’offre de transport avec l’émergence de nouveaux services de mobilité (flottes en libre-service, co-voiturage, mobilité à la demande) et les politiques publiques qui en résultent changent profondément l’organisation des systèmes de transport urbain. Les plateformes MaaS, permettant d’agréger (comparer, combiner, payer, accéder) de nombreux services de mobilité, constituent le catalyseur de la transformation engagée.

Instant System édite et commercialise en marque blanche une suite de solutions numériques innovantes dédiées à la mobilité et répondant aux besoins croissants des usagers, des collectivités (AOM), des opérateurs de transport et des entreprises. Ces solutions se basent sur un socle technologique unique et modulable. Elles recentrent le service sur l’usager en lui proposant un accompagnement dans sa mobilité en temps-réel, lui permettant de consommer sa mobilité sans friction, parmi un choix large et en combinant intelligemment les offres de mobilité dans un même trajet. Elles constituent également des outils de business intelligence dédiés au pilotage et à la coordination des politiques de mobilité à l’échelle d’un territoire pour les collectivités et au pilotage des politiques de mobilité professionnelle pour les entreprises, notamment dans le cadre du développement du Forfait Mobilité Durable. Instant System est d’ailleurs déjà partenaire du groupe BNP Paribas au travers de sa filiale Arval, et est contributeur de l’élaboration de solutions de mobilité innovantes pour les clients d’Arval.

Avec plus de 2,5 millions d’utilisateurs, plus de 100 réseaux de transports opérés en Europe et plus de 100 millions de Kms parcourus via ses applications, Instant System est aujourd’hui le partenaire de référence des collectivités en Europe (Ile de France Mobilité, RATP, Bruxelles, Lyon, Métropole Aix-Marseille-Provence, etc.) et des opérateurs de transport (RATP, KEOLIS, STIB).

« Instant System aborde la mobilité avec une vision centrée sur l’utilisateur et englobant les problématiques environnementales et d’espace public. Nous considérons la mobilité comme un service qui doit échapper à la simple logique marchande, pour évoluer et permettre aux villes d’être plus accueillantes, allégées de l’encombrement des voitures » indique Yann Hervouët, Président Directeur Général et co-fondateur d’Instant System.

Un outil de pilotage pour les collectivités et un acteur majeur de la décongestion des villes

Particulièrement utile dans des zones denses et où l’offre de transports disponible est importante, Instant System contribue à rendre la mobilité urbaine moins carbonée et moins énergivore. En centrant le MaaS urbain sur le transport public, Instant System fait émerger des schémas de mobilité vertueux et des combinaisons plus performantes en temps de parcours que la voiture, meilleur atout pour convaincre des utilisateurs de changer d’habitudes. Le cabinet de conseil Carbone 4 estime que le gain carbone du report modal à Paris est en moyenne de 1,8 KgCO2eq par trajet.

Les outils de pilotage construits avec les collectivités et se basant sur les données récoltées permettent aux villes de mieux comprendre les besoins de mobilité et d’optimiser l’offre en conséquence.

Un plan de développement tourné vers le développement des produits et vers le développement international

Paris Fonds Vert et Opera Tech Ventures investissent aujourd’hui 8 M€ dans Instant System pour soutenir son ambitieuse stratégie de croissance, celle-ci reposant notamment sur l’enrichissement de la plateforme via de nouvelles fonctionnalités (simplification des parcours d’achat d’abonnements combinés, connecteurs avec les nouveaux services de mobilité, développement du MaaS à destination des entreprises) et le déploiement dans de nouveaux territoires afin de lui permettre de renforcer sa position d’acteur de référence du MaaS.

« Notre ambition est de devenir la plateforme de référence permettant une collaboration et un partage d’informations fluide entre l’ensemble des acteurs qui interviennent sur la mobilité d’un territoire : les autorités organisatrices de mobilité, les opérateurs de transport public et privé, les entreprises, le tout au service des voyageurs », explique Yann Hervouët.

« La mobilité urbaine a entamé une profonde mutation sous l’effet de facteurs structurels puissants. Nous sommes convaincus qu’Instant System jouera un rôle central dans cette transformation du fait de la qualité de ces solutions, de ses références et de son positionnement de partenaire des collectivités et des opérateurs de transport » Jean-Charles Scatena, Partner, Demeter.