Indispensable à l’univers Open Data, l’iPaaS métamorphose et simplifie les problématiques d’intégration et permet d’orchestrer vos processus en composant avec l’univers de services numériques internes et externes et en les intégrant à votre SI.

Il suffit de jeter un œil aux prévisions de croissance du secteur du numérique en France en 2022, pour comprendre à quel point le fonctionnement des entreprises repose désormais sur leurs systèmes d’information. Pour nombre d’entre elles, c’est même le cœur de leur activité ou de leur développement stratégique qui se construit autour de nouveaux services informatiques et numériques.

Au sein de cette économie des services informatiques et numériques, deux types d’entreprises se profilent :

* Les sociétés de type « IT » comme les Entreprises de Services Numériques (ESN), les entreprises de télécommunications (opérateurs de téléphonie mobile, FAI…), mais aussi les fournisseurs de contenus sur internet, les opérateurs IT, les plateformes de services d’intermédiations entre professionnels et particuliers (MedTech, Fintech, Immotech…), ou encore les éditeurs de logiciel.

* Les sociétés du secteur tertiaire spécialisées dans les « Services » à destination des personnes ou des entreprises et pour lesquelles le numérique devient un facteur différenciateur, voire un véritable avantage concurrentiel : c’est le cas de l’hôtellerie/ restauration, du divertissement, du secteur des voyages et club de vacances, et autres services aux collectivités, concessionnaires ou opérateurs (les aéroports, les sociétés d’autoroute, la location de voitures, de matériel…).

A première vue, ces deux grands segments sont assez différents, et recouvrent des profils d’entreprises très variés. Ils présentent pourtant de grandes similitudes : les entreprises qui les composent sont en pleine mutation et surtout, elles partagent le même impératif de rester innovantes pour proposer en continu de nouveaux services performants et résilients. Et bien sûr, offrir une expérience inégalée à leurs clients !

Or, aboutir à une parfaite expérience intégrée, à tous les niveaux et jusqu’au client final, suppose d’assurer une fluidité maximale entre les nombreuses applications existantes et lors des échanges de données au sein des systèmes d’information (SI).

Par-delà l’usage des API, les étapes d’intégration des systèmes applicatifs doivent encore être simplifiées et automatisées et ce, d’autant plus que le temps des développeurs est une ressource contrainte.

Il reste donc fondamental pour l’ensemble des acteurs de l’économie des services informatiques et numériques de formuler une véritable proposition de valeur pour interconnecter l’ensemble de l’écosystème numérique des entreprises, notamment via une approche low-code / no-code et des technologies d’intégration « as a service » dédiées, pour :

Faciliter l’agrégation des données pour enrichir l’offre de services

Pour agréger et unifier les données, en continu et sans efforts, même lorsqu’elles sont issues de multiples sources, et les rendre accessibles en continu, indépendamment de l’organisation en place, les entreprises et leurs services IT ont besoin de plateformes d’intégration « as a service » (iPaaS). La société britannique de médias et de communications Sky a ainsi pu rationaliser son service client et répondre plus rapidement aux questions de ses auditeurs et abonnés.

Ouvrir un accès aux données par catalogue pour accélérer l’analyse et la prise de décision

Grâce à ce composant vital, les données sont identifiées et consolidées via l’IA et rendues facilement accessibles aux analystes et aux décideurs. De plus, les fonctions low code de la plateforme permettent d’exploiter ces données sans compétences techniques poussées.

Répondre à l’attente des clients grâce à une vision à 360°

Avec les larges possibilités de connexions qu’offre une solution iPaaS, les organisations peuvent exploiter les données clients provenant de diverses sources pour construire une vue holistique de leur clientèle et concevoir des services innovants et personnalisés.

Simplifier la mise en conformité

Intégrer ses données, en particulier lorsque ces dernières sont dispersées dans des silos organisationnels, facilite la mise en conformité. Grâce à une vue centralisée, il devient facile de les suivre et de documenter leurs sources, pour se préparer aux exigences d’un audit par exemple.

Gérer efficacement les APIs au profit des développeurs

Les interfaces de programmation d’applications (API) sont utilisées pour créer des connexions entre les applications afin de leur permettre de communiquer entre elles. Les développeurs peuvent, en y associant d’autres architectures de micro-services modulaires, intégrer de nouvelles données, des applications variées ainsi que des systèmes tiers dans leurs propres applications pour fournir de meilleurs services.

__________________

Par Pierre Oudot, Country Manager de Boomi France

À lire également :