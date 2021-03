Bill Meaney, Président et directeur général du groupe Iron Mountain l’a annoncé ! L’entreprise qui a vu le jour il y a 70 ans est, par sa philosophie et son positionnement, différente de ses concurrents. Et ses collaborateurs en sont fiers. Ancrée dans la confiance, le service et l’archivage des actifs physiques les plus précieux de ses clients, Iron Mountain est bien décidée à aller beaucoup plus loin pour eux.

« Nous sommes très fiers de notre héritage et de la confiance que nous manifestent nos clients » confie Bill Meaney. « Nous sommes aujourd’hui à un moment de notre histoire, où nous fournissons non seulement le verrou pour protéger les actifs, mais aussi la clé pour débloquer une valeur plus profonde dans ce que nos clients stockent chez nous. »

Si l’année écoulée a été marquée par des perturbations et des incertitudes, Iron Mountain a appris sur sa propre résilience. Outre l’excellence de ses services traditionnels de gestion des documents et de l’information, le groupe s’est engagé dans l’avenir pour fournir de nouvelles solutions innovantes offrant un meilleur accès et une plus forte intelligence.

« Au cours des cinq dernières années, grâce à nos investissements dans le développement de solutions, nous avons porté l’opportunité de revenus disponibles pour nos produits et services à plus de 80 milliards de dollars. Notre TAM – marché total disponible, a explosé. Non seulement ce marché adressable a augmenté de plus de 8 fois, mais ces nouveaux domaines ont des taux de croissance à deux chiffres. »

Accompagner les entreprises dans un monde post-pandémique

L’ambition d’Iron Mountain est d’accompagner ses clients dans leur transformation numérique et de proposer des solutions qui correspondent au paysage changeant du fonctionnement des entreprises aujourd’hui et demain dans un monde post-pandémique.

Accélérer la croissance grâce à l’innovation

Sept domaines clés constituent les fondations d’Iron Mountain pour les prochaines années :

La Plateforme de service de contenu (CSP) – Iron Mountain offre la seule plate-forme sur le marché avec des capacités de Machine Learning et d’intelligence artificielle matures qui réunissent le contenu physique et numérique pour aider à résoudre les défis de ses clients.

Stockage hors ligne sécurisé – Iron Mountain fournit à ses clients un stockage des données hors ligne et hors site dans un coffre-fort dont la température est contrôlée et à vide pour une sécurité accrue contre les attaques par rançon.

Destruction sécurisée des actifs informatiques (SITAD) – Iron Mountain s’appuie sur son solide héritage en matière de sécurité des données et de chaîne de traçabilité, pour gérer le processus d’élimination des équipements neufs et usagés excédentaires d’une manière sûre et écologiquement responsable.

Beaux-arts et services de divertissement – La ligne multi-activités génère un niveau de croissance différent qui va au-delà du stockage, offrant plus d’opportunités aux studios et aux artistes pour préserver, restaurer et distribuer leurs créations à un large public.

Petites et moyennes entreprises – Iron Mountain aide les petites et moyennes entreprises avec des programmes de gestion de l’information robustes qui répondent à leurs besoins spécifiques et leur permet de contrôler parfaitement leurs datas.

Centres de données – S’appuyant sur l’usage des Clouds publics et des Clouds privés, Iron Mountain permet aux entreprises de mettre en place des solutions d’infrastructure informatique hybrides adossés à ses centres de données sécurisés et conformes, alimentés à 100% par une énergie renouvelable, sur trois continents.

Stockage grand public – Forte du partenariat avec MakeSpace, Iron Mountain facilite l’accès des consommateurs à son expertise en matière de stockage et de logistique.

Une identité renouvelée pour accompagner un positionnement plus fort

C’est sous le slogan, CLIMB HIGHER™, qu’Iron Mountain entend lancer sa nouvelle stratégie de marque. Un slogan qui raconte l’histoire du parcours du groupe devenu un partenaire stratégique mais qui annonce aussi la couleur et la volonté d’Iron Mountain d’accompagner ses clients pour qu’ils atteignent de nouveaux sommets. Des sommets qui leur permettront de prendre le contrôle de leurs actifs et de les transformer en informations exploitables.

Le changement d’identité d’Iron Mountain illustre la propre transformation de l’entreprise.

« Nous réaffirmons aujourd’hui notre engagement envers nos clients et leurs besoins en matière de gestion de l’information et de transformation numérique » explique Serge Imbeault, Vice-Président et Directeur Général France d’Iron Mountain. « Ensemble, notre nouveau logo et notre slogan illustrent notre nouvel objectif : être le partenaire de nos clients le plus fiable pour protéger et libérer, de manière innovante et socialement responsable, la valeur de ce qui compte le plus pour eux.»

Avec plus de 225 000 clients dans le monde, dont 950 du classement Fortune 1000, qui font face à une pression extraordinaire pour extraire davantage d’informations de leurs actifs stockés, Iron Mountain entend, grâce à sa propre transformation, mettre en œuvre les moyens les plus innovants pour les accompagner vers le succès.

CLIMB HIGHER™ ! Forte de sa dynamique et de l’énergie de ses équipes, Iron Mountain poursuit son ascension vers des sommets toujours plus hauts à l’appui de services et de solutions renforcées pour la plus grande satisfaction de ses clients et aussi de ses collaborateurs.