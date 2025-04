Le chiffre d’affaires consolidé d’ITS Group atteint 165 millions d’euros en 2024, une hausse de 2 % en croissance organique.

Pour rappel, le groupe a finalisé la cession de sa filiale MIB Suisse (activité de négoce de hardware), le 15 juillet 2024, confirmant ainsi la réorientation vers ses métiers stratégiques de services.

Une activité maîtrisée

Fort de son expertise en transformation numérique, le groupe a enregistré une croissance organique sur l’exercice 2024, tout en maintenant un taux d’activité élevé et en poursuivant l’ajustement de ses prix de vente.

Dans un environnement en constante évolution, il répond aux défis stratégiques de ses clients en proposant des solutions innovantes et souveraines. La dynamique soutenue de ses activités de cloud et de cybersécurité illustre la pertinence de sa stratégie pour accompagner durablement une transformation numérique sécurisée.

Un avenir résolument tourné vers la transformation durable

En 2025, ITS Group poursuit sa dynamique de croissance en mouvement, avec une vision claire et un engagement fort envers un numérique plus responsable. L’entreprise met un point d’honneur à intégrer des enjeux RSE dans son quotidien, en recrutant de nouveaux talents et en renforçant ses actions pour un impact positif à la fois écologique et sociétal.

Parallèlement, ITS Group renforce son engagement en faveur du développement durable et a récemment obtenu la distinction Ecovadis Gold, se positionnant ainsi parmi les 5% des entreprises les mieux notées, tous secteurs confondus. Un signe tangible de ses efforts en matière de responsabilité sociétale. En 2025, nous affirmons notre rôle de leader dans l’accompagnement de la transformation numérique, tout en intégrant pleinement les enjeux environnementaux et sociétaux au cœur de nos stratégies. Cette démarche est un pilier central de notre croissance et de notre vision à long terme, garantissant la pérennité au cœur de nos ambitions.