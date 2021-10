ITS Integra, Infogérant et Opérateur multi-Cloud, devient partenaire de l’association IT JUNIOR. L’association IT JUNIOR a pour objectif d’aider les étudiants à acquérir de l’expérience dans les métiers de l’informatique.

Cette association créée en août 2021 par Bastien Languedoc, vise à dispenser des cours pratiques aux étudiants, en dehors de leurs heures de cours, à travers des cas d’entreprise mais également à faciliter les placements de stagiaires et alternants, ainsi qu’à obtenir des dons de matériel pour les exercices.

« J’ai eu des difficultés étant jeune pour trouver des stages dans le domaine de l’informatique car les entreprises exigeaient de l’expérience professionnelle. Aujourd’hui, je souhaite aider les jeunes parce que j’aurais aimé que l’on m’aide à cette période. J’ai donc eu l’idée de créer une association en lien avec mon domaine d’activité, l’informatique, pour aider les jeunes à acquérir de l’expérience et les accompagner dans leur recherche de stages. » Bastien Languedoc, Président de l’association IT JUNIOR

Elle-même entreprise du secteur de l’informatique, ITS Integra souhaite contribuer à aider les étudiants à trouver un premier emploi plus facilement à la sortie de leurs études, grâce à l’expérience acquise.

« Nous avions fait appel aux compétences de Bastien sur une mission précise et avons tout de suite aimé son idée d’association quand il nous en a parlé. Par conséquent, nous avons souhaité contribuer à notre manière à son succès. Il est important d’aider nos jeunes futurs experts à préparer leur arrivée dans le monde du travail, de la meilleure manière suite à leurs études. L’association IT JUNIOR est un vrai coup de pouce pour les étudiants dans le domaine de l’informatique. Grâce à elle, ils bénéficient d’une meilleure orientation sur les spécialisations et d’une solide expérience acquise en amont. » Geoffroy de Lavenne, Directeur Général ITS Integra

L’Infogérant et Opérateur multi-Cloud apporte son soutien à l’association IT JUNIOR en lui fournissant du matériel informatique et en accueillant des stagiaires et alternants, afin de les former aux métiers de l’entreprise.

Ce partenariat est également bénéfique pour ITS Integra qui a l’opportunité d’accueillir des jeunes rapidement opérationnels sur des missions diverses. Depuis de nombreuses années déjà, de jeunes alternants contribuent fortement notamment aux sujets d’innovation chez ITS Integra (IA appliquée à nos métiers, automatisation, etc.) sous la tutelle de deux managers-formateurs, qui aiment leur présenter de nouveaux défis.