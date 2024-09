Les deux sociétés renouvellent leur engagement et collaboration pour les cinq prochaines années.

Toutes les Directions des Systèmes d’Information subissent une forte pression de hausse des coûts directs, liés aux infrastructures et logiciels composant les plateformes. En effet, de nombreux éditeurs augmentent régulièrement leurs prix, alourdissant ainsi le TCO (Total Cost of Ownership). Si nous y ajoutons le véritable séisme déclenché par le rachat de VMware par Broadcom et les retombées financières pour les clients et partenaires, il devient urgent pour tout DSI de réaliser des économies.

Ce postulat est souvent en opposition avec la stratégie numérique des entreprises où les projets pour rendre les organisations plus efficientes et agiles sont légion. En effet, délivrer toujours plus de services numériques de haute qualité aux utilisateurs suppose des dépenses parfois importantes.

Comment un DSI peut-il tenter de maîtriser ce grand-écart ?

Force est de constater que les grands éditeurs américains et autres, leaders sur leurs marchés, sont peu mis en concurrence. Pourtant, il existe des alternatives.

Ainsi, ITS Integra a rencontré en 2023 l’éditeur d’origine française TSplus. Relativement peu connu en France, malgré 17 ans d’existence, TSplus avait misé sur le développement à l’international, avec une présence dans 10 pays et sur tous les continents. Actuellement plus de 500 000 clients et 10 millions d’utilisateurs s’appuient sur les solutions de l’éditeur, de la PME aux plus grandes entreprises telles que Siemens, Honeywell ou encore Motorola.

Grâce à l’engouement pour la chasse aux économies et pour les solutions françaises ou européennes dites souveraines, TSplus décide en 2024 de faire de la France un de ses marchés clés, avec l’appui de partenaires intégrateurs, MSP et MSSP.

« Notre positionnement est très simple. » explique François Stoop, chargé de développer le marché français. « Nous proposons une alternative crédible, fiable et nettement moins chère à la virtualisation d’applications bureautiques et l’accès sécurisé face à Citrix, Microsoft RDS ou encore Horizon (exVMware, vendu par Broadcom dans la division EUC). »

Avec une première expérience concluante de migration d’un client de ITS Integra de Citrix vers le produit Remote Access, TSplus s’est naturellement tourné vers ce dernier pour l’aider à promouvoir la solution auprès de ses clients et prospects.

Francky Clément, Directeur des Opérations commerciales de ITS Integra constate que « notre cible de clients utilise fréquemment Citrix pour des fonctionnalités classiques de publication des applications et les coûts cumulés peuvent être conséquents. Il est donc tout à fait logique que la proposition d’un remplacement par une solution équivalente, souveraine, et qui plus est 3 à 4 fois moins chère, ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd ! »

Côté administration, grâce à un recul de plusieurs mois après la mise en production, les équipes techniques de ITS Integra notent que Remote Access est simple à déployer, stable et performant.

Plusieurs clients ont manifesté leur intérêt de pouvoir tester la solution avec l’objectif assumé de réaliser des économies.

Aux côtés de ITS Integra, TSplus espère rapidement bénéficier d’une notoriété aussi importante en France que dans le reste du monde.