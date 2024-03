ITS Services, leader reconnu dans les domaines des Infrastructures & Opérations IT, est ravi d’annoncer son partenariat avec Aerospike, une base de données NoSQL extensible sans limites, temps-réel et multi-modèles.

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté d’ITS Services de proposer en permanence à ses clients des solutions de pointe pour répondre aux défis croissants de la gestion des données dans le cadre des projets complexes de transformation digitale. À travers ce partenariat, ITS Services renforce son engagement envers l’excellence opérationnelle en intégrant les technologies les plus innovantes du marché dans ses offres d’expertise.

Dotée de technologies de pointe pour le cloud et l’IA, Aerospike est la base de données multi-modèles conçue pour offrir de très hautes performances à l’échelle d’internet, tout en réduisant les coûts d’infrastructure.

Seule la base de données Aerospike :

Permet l’assimilation et la persistance de gigantesques volumes de flux de données provenant de dizaines de milliers de sources, tout en alimentant simultanément des modèles génératifs et prédictifs d’IA et de ML.

Traite des pétaoctets de données avec une latence inférieure à la milliseconde à n’importe quelle échelle, permettant ainsi aux applications critiques de prendre des décisions plus rapides avec des données à jour en temps-réel.

Gère efficacement divers types de traitements (transactionnels, opérationnels, analytiques, IA) à travers les modèles de données NoSQL les plus populaires (clé-valeur, document et graphe), éliminant ainsi le besoin de déplacer les données (à grand coût) vers d’autres bases de données.

« Nous sommes convaincus que la solution Aerospike, avec ses performances prévisibles, son extensibilité illimitée et la latence la plus faible du marché, révolutionnera la façon dont nos clients gèrent et exploitent leurs données. Chez ITS Services, nous disposons d’une équipe d’experts hautement qualifiés, notamment nos administrateurs de bases de données (DBA), qui se forment actuellement sur les solutions Aerospike. Leurs expertises combinées à la puissance de la technologie Aerospike garantira une mise en œuvre efficace et une exploitation optimale des solutions pour nos clients. De plus Aerospike fournit des solutions clients sur mesure, favorisant la performance des infrastructures tout en étant écologiquement responsables. Cette approche alignée sur nos valeurs fait d’Aerospike le partenaire idéal pour ITS Services dans notre quête commune d’offrir des solutions de pointe tout en respectant l’environnement. »

– Denis GUIBE Directeur Général ITS Services

« Avec ITS Services en tant que partenaire stratégique, nous associons leur expertise de 25 ans dans les infrastructures et opérations IT à l’échelle nationale avec la puissance de la base de données en temps réel Aerospike pour mettre en œuvre la prochaine génération d’applications de nos clients. Leur positionnement sur le marché, résolument tourné vers l’avenir et l’agilité des Ops, correspond parfaitement à notre vision commune d’apporter des solutions innovantes et performantes à nos clients. » – Martin James, vice-président EMEA d’Aerospike.

ITS Services et Aerospike sont déterminés à fournir à leurs clients une infrastructure IT agile, robuste et hautement performante. Nous sommes enthousiastes de collaborer étroitement avec Aerospike pour créer de la valeur ajoutée et assurer la performance et la fiabilité des SI de nos clients.