Le français EasyVista poursuit son accélération et annonce l’acquisition de l’éditeur allemand OTRS et de sa solution de ticketing éponyme.

EasyVista est un éditeur français spécialisé dans la gestion des services informatiques (ITSM) et des opérations IT (ITOM). Fondée en 1988, l’entreprise propose des solutions visant à simplifier et automatiser la fourniture de services IT, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle des organisations.

L’entreprise engrange plus de 50 millions d’euros de revenus récurrents. Reprise par Eurazeo en 2020, elle s’est fixé comme défi de doubler ses revenus sur abonnement d’ici 2026. Et pour y parvenir elle compte à la fois sur des partenaires forts et quelques acquisitions externes (rachats de Goverlan et Coservit en 2021, et d’Itexis en 2022).

C’est dans ce contexte que l’éditeur français annonce, cette semaine, la signature d’un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société allemande OTRS AG, éditeur du logiciel éponyme de gestion de la relation client, de ticketing et de services d’assistance. Né en open-source, OTRS est devenu une solution totalement propriétaire en 2020 avec l’abandon de la « Community Edition » (depuis forkée en Znuny et Otobo) et l’apparition d’offres managées.

L’acquisition d’OTRS, cotée à la bourse de Francfort et qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 12 millions d’euros en 2023, doit ainsi permettre à EasyVista de s’implanter solidement sur le marché allemand de l’ITSM, estimé à 720 millions de dollars et affichant des perspectives de croissance prometteuses (de 12% annuellement).

OTRS apporte dans sa corbeille de mariage un portefeuille de plus de 850 clients répartis dans 56 pays, incluant des groupes prestigieux comme Airbus et Porsche.

Si cette acquisition se confirme, EasyVista franchira la barre des 70 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, dont la moitié serait alors réalisée à l’international.

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape dans le développement d’EasyVista, qui fait désormais de nous un acteur de premier plan sur le marché international des solutions IT » explique Patrice Barbedette, CEO d’EasyVista. « Outre l’expansion géographique permise par la transaction avec OTRS, cette opération doit nous permettre de développer de nombreuses synergies au niveau mondial, à la fois entre nos bases clients et nos plateformes technologiques respectives. »

