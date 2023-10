Combodo, éditeur de la solution ITSM Open Source iTop, fait évoluer sa plateforme en annonçant la disponibilité immédiate de sa version 3.1.

iTop est une application Saas ou On Premise qui permet de soutenir les opérations informatiques en termes de gestion des services informatiques suivant les bonnes pratiques ITIL. Le système comprend une base de données de gestion de configuration (CMDB), dont les informations sont accessibles dans d’autres modules système pour le service d’assistance ou pour des processus en aval tels que la gestion des problèmes ou la gestion des changements.

Une version intégrant de réelles avancées

La nouvelle version d’iTop constitue la fin d’un grand chantier de modernisation démarré en avril 2020 après la sortie d’iTop 2.7. Le challenge de ce chantier a consisté à faire évoluer l’application en impactant le moins possible les 200 clients qui ont fortement personnalisé l’application.

Dans la continuité des améliorations ergonomiques apportées par iTop 3.0, iTop 3.1 embarque de nombreuses évolutions destinées à favoriser l’efficacité et la simplicité d’utilisation pour les utilisateurs de la console comme du portail.

Des fonctionnalités d’analyses avancées et une utilisation toujours plus intuitive

Elle est axée également sur la facilitation d’administration et de l’analyse des données de la CMDB ou des processus de gestion de service informatique, avec des améliorations notoires sur l’utilisation des audits, des notifications, mais aussi sur l’authentification.

Alexandre Zana, Responsable roadmap produit iTop chez Combodo « Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle version qui va offrir encore plus de confort d’utilisation et de fonctionnalités à valeur ajoutée. Nous allons continuer nos efforts pour innover toujours plus et intégrer en continu des innovations qui simplifieront le travail de nos clients et leur permettront de s’appuyer sur une solution ITSM qui allie performance, évolutivité et approche intuitive. »