Tessi, acteur de référence sur le marché du BPO et de la transformation digitale, annonce la nomination de Jean-Marie DUNAND au poste de Directeur d’activité Santé.

Face aux enjeux et besoins croissants du secteur de la Santé, Tessi renforce son positionnement et ses équipes pour accompagner ses clients en leur offrant des solutions digitales personnalisées et des services clés en main. Jean-Marie DUNAND sera en charge de piloter la stratégie de croissance de Tessi sur le secteur de la Santé. Il a pour mission d’accélérer le développement commercial sur ce secteur en pleine évolution, faire évoluer les équipes qui lui sont rattachées en termes d’excellence et d’innovation, tisser des alliances stratégiques pertinentes, veiller à promouvoir et diffuser l’ensemble des domaines d’expertise de Tessi auprès des différents acteurs du secteur : établissements de santé, laboratoires, industries pharmaceutiques, agences et grands donneurs d’ordres, éditeurs et fournisseurs de services métier.

Diplômé de l’Executive MBA de Paris-Dauphine et Ingénieur E.S.I.E.A.-Paris, il débute son parcours professionnel dans le secteur des Telecom & de l’Internet chez SAGEM en tant que Business Développeur International, puis rejoint Cegetel Entreprises en tant que chef de produit Internet. En 2002, il rejoint SFR pour accompagner le développement des services mobiles et Internet haut débit puis se spécialise dans le domaine de la e-santé avec notamment la création de la BU Santé de SFR en 2007. En 2013, il rejoint Docaposte, filiale digitale du groupe La Poste, pour y créer et développer l’activité Santé de Docaposte et du groupe La Poste. Parallèlement, Jean-Marie DUNAND apporte régulièrement son expertise Santé à des startups et contribue aux initiatives Santé de structures telles que BPI France, Syntec Numérique, Renaissance Numérique et WILCO.