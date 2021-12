Move & Connect, un fournisseur de solutions mobiles innovantes qui permettent d’utiliser une carte SIM multi-opérateurs, répond avec succès aux attentes du groupe Kaufman & Broad en lui permettant de connecter ses points de vente au haut débit au travers des solutions performantes.

Kaufman & Broad est une entreprise de construction et de développement immobilier française. Kaufman & Broad conçoit, développe, construit et commercialise des appartements, des maisons individuelles en village, des résidences gérées, des commerces, des locaux d’activité et des immeubles de bureau.

Chaque année, le groupe assure la réalisation de plusieurs dizaines de grands projets à l’échelle nationale. Dans ce contexte, de nombreux points de vente éphémères sont installés sur les sites concernés pour présenter et commercialiser les projets à venir (Vente en État Futur d’Achèvement).

Pour connecter ses points de vente à Internet et bénéficier d’offres sur mesure et plug & play, Kaufman & Broad a sélectionné Move & Connect pour son expertise du sujet, la disponibilité de ses équipes et de son service support, son positionnement tarifaire compétitif et la performance de son offre multi-opérateurs qui garantit une connexion performante et haut débit. Globalement, près de cinquante points de vente sont équipés chaque année.

Autre point important, Move & Connect a su proposer un mode de facturation qui répond en tout point aux pratiques de paiement du groupe. En s’appuyant sur ces dispositifs, les équipes commerciales de Kaufman & Broad sont donc en mesure de présenter à leurs clients les projets en cours et de mener à bien leurs différentes opérations courantes (bureautique, connexion au CRM groupe, etc.).

Chrystèle MARCHAND, Directrice marketing de Kaufman & Broad « Offrir à nos équipes commerciales terrain une connexion internet professionnelle est un prérequis incontournable pour mener à bien leurs missions. La solution de Move & Connect répond parfaitement à nos attentes et nous permet de nous appuyer sur une offre performante et flexible. Ouvrir un nouveau point de ventes éphémère en l’équipant d’une connexion de qualité est donc une simple formalité ne nécessitant aucune installation complexe. Cela nous permet d’être rapidement opérationnels pour commercialiser nos différents programmes. »