Le groupe NomoTech, leader du marché des technologies sans fil en France et à l’international, annonce l’acquisition des opérateurs télécom Kertel et Voxity.

Fondé il y a plus de 20 ans, Kertel est un opérateur télécom BtoB au service des TPE/PME. Voxity est opérateur-intégrateur de solutions télécom BtoB spécialiste des métiers du chiffre, du droit et de l’immobilier depuis plus de 10 ans.

Fort de plus de 10 000 clients TPE/PME, 20 000 abonnés BtoC, 10 000 hotspots WiFi managés dans 16 pays, 1 100 interconnexions réseaux exploitées en France, le groupe ainsi constitué se positionne comme un opérateur de services télécom de référence. La conjugaison d’expertises dans les domaines du Très Haut Débit et réseaux privés 5G, du WiFi territorial et Haute Densité, de l’IoT, de la connectivité, de la téléphonie IP et applications métiers associées, confère au groupe une offre unique de services pour les entreprises et collectivités, en particulier les TPE/PME.

Stratégie de développement : construire un véritable Hub numérique pour les TPE/PME

Le Groupe NomoTech accélère ainsi sa transformation d’opérateur télécom à opérateur de services afin d’accompagner la transition numérique des entreprises et des territoires. Riche de son savoir-faire, le Groupe se place ainsi en véritable Hub numérique au service des TPE/PME, administrations et collectivités en proposant une très large gamme de solutions télécom, d’infrastructures et d’usages IT.

« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux talents et d’ajouter des expertises à forte valeur ajoutée dans notre Groupe. Ces acquisitions consolident notre couverture nationale et expertise unique au service de nos clients ». Jean-Philippe Melet, Président Groupe

Le groupe entend poursuivre son développement par croissance interne et externe afin d’accentuer son ancrage territorial et compléter ses offres de services. Aussi, le groupe renforce ses fonds propres par l’arrivée aux côtés des actuels associés, d’ARKEA Capital, filiale du Groupe Crédit Mutuel ARKEA, spécialiste du capital investissement.

« La confiance d’ARKEA Capital conforte notre stratégie, ouvre de nouvelles perspectives de développement et offre de belles opportunités pour tous nos collaborateurs. » ajoute Jean-Philippe Melet, Président Groupe.

Conserver ses fondamentaux

La croissance du Groupe se poursuit dans le pur respect de son ADN : simplifier l’accès à l’information et à la communication en privilégiant l’innovation, la flexibilité et la relation de proximité avec ses clients. Cette nouvelle entité compte désormais 10 agences réparties en régions : Normandie, Ile-de-France, Hauts-de- France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Construire une nouvelle identité

Les 200 collaborateurs constituent l’âme du Groupe et mettent un point d’honneur à promouvoir chaque jour ses valeurs : respect, engagement, cohésion. C’est dans ce cadre que la nouvelle identité sera définie dans les prochains mois en y associant une politique renforcée autour de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

« Notre mission d’opérateur est d’accompagner et d’impacter positivement le développement des entreprises ainsi que l’égalité numérique des territoires. Notre ambition centrée sur la qualité de service et le respect de nos engagements permet de contribuer à la construction et à la transmission d’une société solidaire et durable. » Guillaume du Roure, Directeur Général Groupe

Ce nouvel ensemble cumule un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros et rejoint le TOP 10 des opérateurs télécom BtoB français.