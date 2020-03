Le Kingston DC1000M est un nouveau SSD « U.2 » en NVMe (PCIe) à destination des datacenters. Il est conçu pour prendre en charge un large éventail de charges de travail d’entreprise à forte intensité de données. Autrement dit, ce SSD est destiné à être adopté en priorité pour le cloud computing et les infrastructures virtualisées, l’hébergement web intensif, le calcul haute performance (HPC), l’intelligence artificielle et les applications de Deep Learning.

Le DC1000M offre une interface PCIe NVMe Gen 3.0 x4 haute performance permettant un débit élevé et une faible latence, offrant jusqu’à 540K IOPS de lecture aléatoire et plus de 3 Go/s de débit. Selon Kingston, il satisfait à des « exigences strictes de qualité de service pour garantir des performances d’E/S aléatoires prévisibles ainsi que des latences prévisibles sur une large gamme de charges de travail de serveur ».

Compatible « Hot-Plug », il répond aux besoins spécifiques des datacenters avec une protection de bout en bout du chemin de données, une protection contre les pertes d’énergie (PLP), un MTBF de 2 millions d’heures (228 ans) et une surveillance complète grâce à une riche télémétrie.

Il est d’ores et déjà disponible en capacités de 960 Go, 1,92 To et 3,84 To. Une version 7,68 To est annoncée au début de second trimestre 2020.

Le DC1000M vient ainsi compléter la nouvelle gamme entreprise de Kingston notamment composée du disque de démarrage NVMe DC1000B récemment sorti et des SSD SATA de la série DC500 « VMware Ready » et série DC450R.

« Les services critiques et les applications cloud dépendent non seulement de la rapidité de l’IOPS et de la bande passante, mais aussi de la cohérence et de la prévisibilité des données traitées », commente Tony Hollingsbee, Business Manager SSD EMEA. « Le DC1000M offre la stabilité et la faible latence nécessaires à un Data Center évolutif tout en alimentant les charges de travail qui nécessitent une écriture de disque par jour (1 DWPD) d’endurance ».

Pour en savoir plus : Kingston DC1000M