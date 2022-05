L’ESN Komposite poursuit ses investissements pour accompagner sa forte croissance et offrir des conditions de travail toujours plus attractives à ses équipes, ainsi qu’à ses clients et partenaires.

Avec un doublement de son chiffre d’affaires entre 2017 et 2021 ainsi qu’une croissance à deux chiffres de sa profitabilité, Komposite enregistre un dynamisme sans pareil. Partenaire de la transformation digitale des entreprises depuis 1989, Komposite est l’architecte de la modernisation des infrastructures IT, fournisseur de services Cloud hybrides, expert de la gouvernance et de la sécurité des données et bases de données.

Pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance et se distinguer en offrant à ses équipes des conditions de travail uniques, Komposite a donc pris la décision de déménager dans de nouveaux locaux sur Levallois-Perret. Dans ce contexte, un travail de fond a été réalisé pour concevoir un espace de nouvelle génération qui permet de répondre aux nouveaux modes de travail hybrides.

Plus de 400 mètres carrés ont ainsi été aménagés, en intégrant du mobilier sur mesure, confortable, ergonomique et chaleureux : cocons de coworking, auditorium, cabines téléphoniques insonorisées, petits openspaces… Ce faisant, les collaborateurs peuvent évoluer dans un environnement privilégié pour mener à bien leurs projets. Le nouveau siège de Komposite est hébergé dans un bâtiment BBC HQE qui propose également un ensemble de services (conciergerie, espaces salles à manger, bars, bornes de charges pour les voitures électriques, etc.).

Harry Zarrouk, DG de Komposite conclut « Plus qu’un simple déménagement, ce projet est l’aboutissement d’une réflexion de fond menée collégialement. La valeur de nos équipes est inestimable et nous souhaitions leur offrir le meilleur de ce qui peut exister pour leur permettre de travailler dans un environnement propice à l’innovation et à l’intelligence collective. Il s’agit donc d’un investissement stratégique et structurant pour notre entreprise. Enfin, dimensionnés pour répondre à nos objectifs de croissance, ces locaux nous permettront de continuer à intégrer en continu de nouveaux talents. »

Au travers de cette annonce, Komposite a donc su une nouvelle fois faire la différence sur son marché et positionner l’excellence opérationnelle au centre de sa stratégie.