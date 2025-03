Camunda tiendra sa conférence CamundaCon 2025 Amsterdam à la Bourse de Berlage à Amsterdam les 14 et 15 mai 2025. Cet événement mettra en évidence les raisons pour lesquelles des centaines d’entreprises mondiales font appel à Camunda pour orchestrer et automatiser leurs processus métier et opérationnaliser l’IA, et optimiser ainsi l’efficacité et l’agilité opérationnelle tout en améliorant l’expérience client. Grâce à des masterclasses et à des présentations de cas d’utilisation, la conférence CamundaCon permettra aux participants de se familiariser avec les bonnes pratiques exploitables, d’entrer en contact avec des pairs et de rencontrer en face-à-face la direction de Camunda pour des discussions individuelles.

« La plupart des organisations aspirent à étendre leurs fonctionnalités d’IA, mais 85 % d’entre elles avouent avoir des difficultés à mettre à l’échelle et opérationnaliser l’IA dans l’ensemble de leur entreprise », explique Jakob Freund, fondateur et PDG de Camunda. « Alors que les organisations commencent à déployer des agents d’IA pour améliorer les opérations et l’expérience client, l’orchestration agentique devient essentielle pour permettre une adoption de l’IA efficace, fiable et sûre. À l’occasion de la conférence CamundaCon 2025 Amsterdam, les participants auront l’occasion de découvrir comment Camunda aide les clients à maximiser leur investissement dans l’IA et l’automatisation. »

Le programme de la conférence CamundaCon 2025 Amsterdam comprend des allocutions de Camunda, d’experts en automatisation et d’analystes de premier plan du secteur.

Discours d’ouverture : Jakob Freund, cofondateur et PDG de Camunda, commencera la conférence en exposant sa vision de la création de « l’entreprise d’IA de demain », en soulignant comment l’orchestration des processus est essentielle pour libérer toute la valeur de l’automatisation et accélérer la réussite numérique.

: Jakob Freund, cofondateur et PDG de Camunda, commencera la conférence en exposant sa vision de la création de « l’entreprise d’IA de demain », en soulignant comment l’orchestration des processus est essentielle pour libérer toute la valeur de l’automatisation et accélérer la réussite numérique. Allocution du deuxième jour : au cours de la deuxième journée, Bernd Rücker, cofondateur et directeur technologique de Camunda, ainsi que Daniel Meyer, directeur technique de Camunda, et Bastian Körber, vice-président de la gestion des produits, se pencheront sur les innovations les plus récentes et à venir de Camunda.

: au cours de la deuxième journée, Bernd Rücker, cofondateur et directeur technologique de Camunda, ainsi que Daniel Meyer, directeur technique de Camunda, et Bastian Körber, vice-président de la gestion des produits, se pencheront sur les innovations les plus récentes et à venir de Camunda. Allocution d’un analyste : le deuxième jour, Bernhard Schaffrik, analyste principal chez Forrester, discutera de l’état actuel de l’automatisation et de l’IA et de la manière d’opérationnaliser l’IA avec une approche axée sur les processus.

Des clients, des partenaires et des utilisateurs du côté technique et opérationnel, notamment des intervenants de BT Group, HSBC, Halkbank, Hapag-Lloyd, T-Systems et Rabobank, partageront également leurs idées, leurs cas d’utilisation et les bonnes pratiques permettant d’optimiser les avantages de l’orchestration des processus.

Parmi les autres points forts de l’événement, citons :

Le sommet des partenaires de Camunda : lors de cet événement exclusif en personne qui aura lieu le 13 mai (la veille du début officiel de CamundaCon), les partenaires Camunda Connect auront l’occasion de se réunir avec les dirigeants de Camunda, d’élargir leur réseau auprès d’experts du secteur et d’obtenir des informations sur la stratégie de l’entreprise, les priorités de mise sur le marché et la feuille de route du produit.

lors de cet événement exclusif en personne qui aura lieu le 13 mai (la veille du début officiel de CamundaCon), les partenaires Camunda Connect auront l’occasion de se réunir avec les dirigeants de Camunda, d’élargir leur réseau auprès d’experts du secteur et d’obtenir des informations sur la stratégie de l’entreprise, les priorités de mise sur le marché et la feuille de route du produit. Des masterclasses : ateliers offrant une présentation approfondie de sujets clés dans ce secteur, y compris la migration, l’IA et l’intégration SAP. Les participants auront l’occasion de discuter de cas d’utilisation réels avec des experts, des partenaires et des clients de Camunda. Les participants acquerront également une expérience pratique, garantissant des informations concrètes ainsi que des conseils d’experts.

: ateliers offrant une présentation approfondie de sujets clés dans ce secteur, y compris la migration, l’IA et l’intégration SAP. Les participants auront l’occasion de discuter de cas d’utilisation réels avec des experts, des partenaires et des clients de Camunda. Les participants acquerront également une expérience pratique, garantissant des informations concrètes ainsi que des conseils d’experts. Le « Hackday » : les participants auront l’occasion de collaborer en équipe avec d’autres passionnés de technologie et de BPMN pour élaborer des projets passionnants et motivants à l’aide de Camunda.

: les participants auront l’occasion de collaborer en équipe avec d’autres passionnés de technologie et de BPMN pour élaborer des projets passionnants et motivants à l’aide de Camunda. Une conférence informelle : lors d’une session dirigée par les participants, ils créeront le programme de l’événement, ce qui leur permettra de discuter de sujets techniques et opérationnels qui ne figurent pas encore dans le calendrier officiel de l’événement.

: lors d’une session dirigée par les participants, ils créeront le programme de l’événement, ce qui leur permettra de discuter de sujets techniques et opérationnels qui ne figurent pas encore dans le calendrier officiel de l’événement. Du contenu et des prises de contact spécifiques au secteur d’activité : des tables rondes propres à un secteur d’activité en particulier se concentreront sur des sujets de haut niveau adaptés aux utilisateurs les plus fréquents de Camunda, notamment la banque, l’assurance et les télécommunications.

La conférence sur site offrira de nombreuses possibilités de mettre en contact les intervenants, les participants et les représentants des sponsors d’Aaseya, apendo, BP3, Cognizant, ilionx, Infosys, Incentro, JIT, Mehrwerk et MyCubes.