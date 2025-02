Altospam, éditeur Saas, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, spécialisé dans la lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares, voit la qualité de son offre une nouvelle fois saluée en annonçant la signature d’un nouveau contrat avec la Haute Autorité de santé.

Autorité publique indépendante à caractère scientifique, la Haute Autorité de santé (HAS) vise à développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social, au bénéfice des personnes. Elle travaille aux côtés des pouvoirs publics dont elle éclaire la décision, avec les professionnels pour optimiser leurs pratiques et organisations, et au bénéfice des usagers dont elle renforce la capacité à faire leurs choix. Elle a été créée par la loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie.

Pour se prémunir des nombreuses cybermenaces qui gravitent via les messageries électroniques, la HAS a choisi de s’appuyer sur l’ensemble de l’offre d’Altospam : que ce soit sur les volets de prévention et de protection. Dans ce contexte, les offres Mailout, Mailsafe et Training seront déployées et utilisées.

Morgane Carrichon chez Altospam « Nous sommes fiers de pouvoir équiper la Haute Autorité de Santé de nos solutions souveraines et de l’accompagner dans la mise en œuvre d’un dispositif de cyberprotection lui permettant de se prémunir d’attaques toujours plus complexes. Protéger les professionnels de santé est un élément stratégique et nous sommes heureux d’y apporter notre contribution. »