Acteur incontournable du secteur de l’assurance santé et décès, la Mutualité de La Réunion a établi ses activités au sein du chef-lieu de La Réunion, au cœur de la ville de Saint-Denis. Depuis 2019, l’association sollicite Certigna pour la certification et l’horodatage de ses contrats et bulletins d’adhésion.

Le contexte du projet

En 2018, la Mutualité cherchait à faciliter ses démarches administratives concernant la gestion de ses contrats d’assurance, pour répondre notamment à l’ensemble des réglementations en vigueur. Ces dernières imposent en effet que les opérateurs en contact avec la clientèle soient formés et bénéficient des outils numériques appropriés.

« Dans cette optique, nous avons opéré une transition vers des solutions dématérialisées pour la signature de nos bulletins d’adhésion, qui s’opère désormais en agence via des tablettes de signature électronique. Nous avions ainsi besoin de la certification et de l’horodatage de ces documents », explique Alexandre Elma, directeur informatique de la Mutualité de La Réunion.

Le choix de Certigna

Le prestataire précédent ne parvenait pas à présenter une structure habilitée efficace pour les documents numériques. C’est dans ce contexte que Certigna, qui s’intégrait très facilement au logiciel existant de la mutuelle, a été choisi. « La simplicité de la procédure d’inscription et de validation en ligne au travers du formulaire ainsi que les tarifs fixés ont achevé de nous convaincre ! », préciseAlexandre Elma, directeur informatique de la Mutualité de La Réunion, qui évoque son expérience client.

Un projet mené dans une logique industrielle

Les échanges avec Certigna ont démarré en 2018 et la collaboration a débuté en février 2019. « Nous avons d’abord testé la solution afin de nous assurer de son opérabilité avec notre logiciel BPM. Elle a ensuite été déployée dans la dizaine d’agences assurance de la Mutualité de La Réunion. Nos besoins d’authentification étant grandissants, nous avons rapidement augmenté nos commandes de jetons d’horodatage. Au démarrage, nous commandions des packs de 10 000 jetons et nous réalisons désormais des commandes de 30 000 jetons, que nous utilisons très rapidement. Nous avons en effet une moyenne d’utilisation de 2 500 jetons par mois, avec des pics de consommation à 4 200 », résume Alexandre Elma.

Une réponse adaptée aux attentes de la mutuelle

Cette nouvelle organisation évite la gestion des versions papier des contrats, gourmandes en ressources logistiques et en énergie. La mutuelle a ainsi pu réduire considérablement les lourdeurs administratives et les problématiques de place liées au stockage des documents. Le service de Certigna répond parfaitement au besoin de certification et d’horodatage des documents. La mutuelle a accès à un système très efficace de statistiques afin de suivre sa consommation de jetons d’horodatage. En outre, les problématiques sont traitées rapidement et le service commercial est toujours disponible en cas de difficultés. Un conseiller est attitré et une personne prend le relais en cas d’absence.