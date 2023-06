A l’ère du travail hybride, nous n’avons jamais été aussi mobiles et les possibilités de transformer notre façon de travailler et d’interagir sont devenues infinies. Si l’ère numérique offre de formidables opportunités elle nous confronte à une vague sans précédent de menaces liée à la sécurité des données. En effet, le nombre de surfaces d’attaques n’a jamais été aussi élevé depuis l’émergence du travail hybride car la sécurité des données et des informations de l’entreprise n’est plus protégée dans un lieu unique, mais dans une arène ouverte où les menaces de sécurité malveillantes sont toujours de plus en plus nombreuses.

Il est désormais évident que la sécurité doit être intégrée dans la stratégie de toute organisation.

Avec l’essor de l’automatisation et d’autres solutions numériques, la sécurité des données et les solutions documentaires sont devenues indissociables et ne peuvent plus être considérées comme des entités distinctes.

Sécurisez et protégez votre infrastructure d’impression et de gestion des documents avec des solutions logicielles Cloud pour l’avenir de votre entreprise.