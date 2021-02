Bienvenue dans InformatiqueNews Hebdo, votre émission vidéo qui, chaque Vendredi, fait le point de l’actualité IT de la semaine écoulée.

Au menu de cette édition, nos animateurs reviennent sur une nouvelle offre DaaS accessible à tous, sur le Plan Cybersécurité français, sur la transposition d’AIX et d’IBM-i sur du cloud privé hyperconvergé ainsi que sur les nouveautés de Pure Storage qui propose une parade fiable aux ransomwares.

Ils évoquent également le marché du Low-Code à la lumière des acquisitions récentes, des études de Gartner et KPMG et d’une levée de fonds du leader OutSystems qui prépare ainsi son IPO.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:35 SHELLS, une nouvelle offre DaaS pour tous

Alors que l’offre Cloud PC de Microsoft sera probablement officialisée à l’occasion de MS Ignite, les concurrents affutent leurs armes, à l’instar du nouvel entrant Shells qui propose des bureaux dans le cloud sous Linux, Windows et même Android accessibles depuis n’importe quel navigateur Web.

03:10 Une solution IBM pour migrer vos ressources AIX/IBM-i dans un cloud privé

Conserver la conformité et sûreté des Workloads IBM-i(AS/400) et AIX sous Power9 tout en bénéficiant de la flexibilité d’un cloud privé, c’est la promesse du programme Power Private Cloud Rack d’IBM qui s’appuie sur une infrastructure hyperconvergée Red Hat et des Power System S922.

06:00 Pure Storage lance de nouvelles baies capacitives protégées contre les Ransomwares.

Pure Storage renouvelle sa gamme de baies Full Flash capacitives à base de mémoires QLC. Les nouvelles FlashArray //C40 R3 et FlashArray //C60 R3 offrent respectivement 1,9 Po utile et 7,3 Po utiles tout en bénéficiant du nouveau Purity 6.3 qui proposent des snapshots SafeMode immuables spécialement pensés pour contrer les effets dramatiques des ransomwares.

09:25 Le gouvernement annonce son Plan Cybersécurité sur 5 ans

1 milliard d’euros (dont 720 millions de fonds publics), c’est l’enveloppe budgétaire du nouveau Plan Cybersécurité annoncé quelques semaines après le Plan Quantique. Un plan qui prévoit un effort sur la formation, l’émergence de 3 licornes dédiées à la cybersécu et la création du Campus Cyber, souhaité par l’ANSSI.

13:25 Le rachat d’ARM par NVidia menacé

Un consortium – formé notamment par Qualcomm, Google et Microsoft – réclame l’intervention des autorités pour restreindre voire même annuler le rachat d’ARM par NVidia alors que la FTC américaine entre en phase 2 de l’étude du dossier.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

16:00 La pandémie accélère l’adoption des technologies Low-Code

La crise pandémique a démontré l’agilité procurée par les technologies Low-Code. Un marché que Gartner voit de plus de 22% en 2021. Mais un marché qui est aussi en pleine phase de consolidation alors que l’un de ses leaders, OutSystems, prépare son IPO.

À SUIVRE PROCHAINEMENT

20:47 Le Mardi Cloud de l’Urba-EA

Le Club Urba-EA organisera son premier Mardi de l’Urba-EA de l’année 2021, le 9 mars 2021 de 14h à 17h en distanciel.

COUP DE GUEULE

22:05 Google joue le jeu… pas Facebook

Contraint et forcé, Google accepte finalement la législation australienne qui lui impose de payer les fournisseurs d’actualités. Une mesure soutenue par Microsoft qui souhaite la voir étendue à d’autres pays dont les USA. En revanche Facebook ne veut pas en entendre parler et préfère bloquer les utilisateurs australiens afin qu’ils n’accèdent pas aux actualités reprises par sa plateforme.