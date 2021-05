L’Afti-Numérique, école supérieure du numérique industriel du groupe AFORP, lance à la rentrée de septembre, une formation en informatique quantique, certifiante de niveau 7 (Bac + 5 : Master, DEA, DESS, diplôme d’ingénieur).

Ce cursus, d’une durée de 100 heures, s’adresse aux salariés en poste ou en prise de poste ainsi qu’aux contrats de professionnalisation Bac +5 avec un bon niveau en mathématiques.

Parmi les thématiques abordées : Modèle de Bohr, état/superposition/intrication quantique, Qbit vs Bit, porte/circuits quantiques, ordinateur classique vs quantiqu, algorithmie quantique avec opérations réversibles sur les bits, manipulation des bits, qbits et différents états. Seront aussi abordés les problèmes de David Deutsch/de Bernstein-Vazirani/de Simon et les portes de Toffoli.

Enfin, la formation s’intéresse également à comment venir à bout du RSA en quantique (algorithme de Shor) et à la cryptographie quantique.

Les cours comprennent également des sessions sur Microsoft QDK et son installation avec un module pour promouvoir l’informatique quantique.