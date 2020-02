Tufin SecureCloud est un service d’automatisation des politiques de sécurité pour les entreprises ayant besoin de gagner en visibilité et de contrôler la sécurité de leurs environnements cloud natifs et hybrides. Cette solution combine les fonctionnalités précédemment disponibles dans Tufin Orca et Tufin Iris, et unifie la gestion des politiques de sécurité du cloud pour les environnements de type containers, micro services et cloud hybride dans une seule solution.

Selon Ruvi Kitov, PDG et cofondateur de Tufin« Les entreprises transfèrent rapidement leurs opérations vers le cloud pour gagner en agilité commerciale, atteindre leurs objectifs et stimuler les efforts de transformation numériqu. Cependant, ces nouvelles charges de travail s’intègrent souvent aux systèmes présents dans le Datacenter ou le cloud privé. Avec l’ajout de SecureCloud à Tufin Orchestration Suite les entreprises peuvent appliquer des politiques cohérentes sur l’ensemble du cloud hybride, permettant une gestion unifiée des politiques de sécurité, quel que soit l’environnement. »