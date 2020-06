A 44 ans, maîtrisant parfaitement les métiers de la transformation digitale des entreprises et fort d’une solide expérience managériale, Laurent Richardeau est promu au poste de Directeur Commercial d’Iron Mountain France en complément de ses fonctions actuelles. Cette nomination intervient après une année passée à la direction de la Business Unit Gouvernance de l’Information et Solutions Digitales.

Avant de rejoindre Iron Mountain France en 2019, Laurent Richardeau a pu acquérir une large expertise notamment dans des secteurs à forte composante IT. Doté de compétences fortes en matière de gestion de la chaine de production de documents et des flux d’information, Laurent Richardeau a précédemment occupé plusieurs fonctions de management et de direction chez Numen ou au sein de Docaposte.

« Je suis très fier de cette promotion qui vient saluer mon engagement envers l’ensemble de nos clients mais aussi de nos équipes » explique Laurent Richardeau. « Rejoindre l’an dernier le leader international de la gestion de l’information était un grand honneur pour moi. Aujourd’hui cette preuve de confiance et ces nouvelles responsabilités renforcent ma conviction. »

Après la nomination de Serge Imbeault à la tête d’Iron Mountain France en début d’année, le géant mondial de la conservation, de la protection et de la gestion de l’information, avec aujourd’hui plus de 230 000 clients répartis dans plus de 50 pays sur cinq continents, confirme, en nommant un professionnel reconnu à un poste stratégique, sa volonté d’accélérer son développement sur l’hexagone.

« La promotion de Laurent s’inscrit dans notre stratégie ambitieuse. Nous savons qu’il est l’homme de la situation pour accompagner le développement de nouvelles solutions basées sur l’intelligence artificielle et le machine learning, mais aussi renforcer notre positionnement sur les marchés du data management ou de la gouvernance de l’information » explique Serge Imbeault, Président d’Iron Mountain France