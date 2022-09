Sophos, l’un des acteurs les plus réputés de l’univers de la cybersécurité, croit désormais aux vertus des approches « as a service ». Son directeur des ventes en France, Emmanuel Gosselin, nous explique pourquoi.

En matière de cybersécurité et de moyens techniques pour protéger l’entreprise, le XDR a le vent en poupe. Mais comme nous le confirme notre invité de la semaine, Emmanuel Gosselin, Directeur des ventes de Sophos en France, bien des organisations qui se sont équipées en solutions XDR ont découvert qu’elles n’avaient ni les compétences internes ni les ressources pour les mettre en œuvre efficacement, 24H/24 et 7J/7. C’est pourquoi, Sophos constate que nombre d’entre elles choisissent désormais de faire reposer leur cyberdéfense sur un SOC managé « as a service ».

L’offre SOC as a Service de Sophos, dénommée Sophos MDR, compte d’ailleurs désormais plus de 11 000 clients et s’affirme chaque jour un peu plus comme la solution connaissant la plus forte croissance chez l’éditeur.

Avec Guy Hervier, Emmanuel Gosselin revient sur ces nouveaux modes de consommation de la cybersécurité mais aussi sur la fragilité du secteur de la santé et sur ce fléau des ransomwares qui continuent de faire toujours autant de dégâts dans les entreprises affectées.

À lire également :