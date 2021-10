Le Centre National d’Etudes Spatiales produit des volumétries phénoménales de données qui doivent être valorisées. Pour moderniser son infrastructure Data, le CNES vient de confier à Orange Business Services la conception, l’installation et le maintien en condition opérationnelle d’une nouvelle solution de stockage de données spatiales et scientifiques.

OBS dirigera un consortium industriel composé de HPE, Scality et Tealenium regroupant ainsi toutes les expertises nécessaires à la réalisation de ce projet d’envergure.

Le prestataire a été retenu notamment pour son savoir-faire en matière de traitement de gros volumes de données et d’intégration de services managés dans le cloud mais aussi pour son expertise dans la sécurité et la confidentialité des données dans le respect des exigences réglementaires. Orange apporte également son expertise dans le domaine spatial avec notamment les projets « Move To Cloud » des segments sols Sentinel-1 et 2 du programme européen Copernicus.

OBS va notamment bâtir pour le CNES un nouveau « data lake » conçu pour garantir aux utilisateurs du CNES un accès simple, rapide et sécurisé à plus de 100 pétaoctets de données. Le CNES souhaite également capitaliser sur cette plateforme pour développer de nouveaux services tels que la visualisation, le partage, le croisement et le traitement des données et outils de métrologie.

Thierry Levoir, Directeur du Numérique, de l’exploitation et des opérations au CNES, rappelle que « les données spatiales sont de plus en plus volumineuses, spécifiques, complexes ; on parle d’un déluge qu’il faut savoir capter, stocker, manipuler, traiter. Dans le cadre de notre politique de la donnée et avec l’accompagnement des équipes d’Orange Business Services, nous développons les moyens d’infrastructure de demain favorisant l’accès à ces données, pour faciliter la science et aussi l’émergence de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouveaux acteurs, une nouvelle industrie ».