Le sujet de la souveraineté numérique occupe une importance vitale auprès des acteurs de la sphère publique. Dans ce contexte, les notions liées à l’hébergement doivent être abordées avec le plus grand soin. Pour autant, afin de bénéficier d’un environnement répondant aux règles de l’art, les investissements nécessaires et les équipes à mobiliser sont souvent prohibitifs pour nombre de structures. En ce sens, réunir les notions de gouvernance, de souveraineté, de proximité et de mutualisation sont des points décisifs qu’il convient de traiter avec la plus grande attention. C’est précisément dans ce contexte que le GIPC a su innover et proposer à ses adhérents une plateforme d’hébergement unique au travers du site de Lognes d’Euclyde Datacenters.

S’adapter aux contraintes de la sphère publique

Le GIPC est une structure associative qui permet à ses adhérents (structures publiques) d’accéder à des infrastructures IT adaptées à leurs besoins et dans des conditions privilégiées. C’est dans ce contexte que dès 2018, un partenariat industriel a été formalisé entre le GIPC et Euclyde Datacenters. Concrètement, Euclyde Datacenters met à la disposition du GIPC et de ses adhérents un espace environné configurable à la demande pour accueillir leurs infrastructures IT.

Le site de Lognes, certifié ISO 27001, ISO 50001 et HDS, répond aux standards les plus exigeants du marché, et, au regard de sa conception et de ses capacités, est en mesure d’accompagner à long terme le GIPC dans ses différents besoins. En s’appuyant sur les équipes d’Euclyde Datacenters, le GIPC a donc l’assurance de bénéficier d’un accompagnement de qualité sur son projet grâce au soutien d’un expert de la conception de datacenters. Euclyde est en effet un pure player depuis plus de 15 ans sur son marché et concentre l’ensemble de ses efforts sur la construction de datacenters, sa gestion (leur maintien en conditions opérationnelles), la construction de salles sur mesure. L’évolution continue de ses sites intègre les meilleures pratiques en matière de sobriété énergétique en région… De fait, le GIPC s’appuie sur un acteur de l’hébergement souverain qui permet à ses adhérents d’opérer leurs SI comme ils le souhaitent.

L’accès à des infrastructures sur mesure

Ces différentes caractéristiques permettent aux adhérents du GIPC de bénéficier d’une plateforme d’hébergement régionale de proximité de grande qualité et évolutive. A ce jour, plus de 100 baies sont d’ores et déjà en production. Accessible 24h/24 et 7j/7, le site d’Euclyde Datacenters offre donc aux adhérents du GIPC toutes les qualités et garanties qu’ils sont en droit d’attendre: très nombreuses interconnexions, labélisations, respects des contraintes réglementaires, maîtrise du PUE, visibilité sur les coûts d’exploitation, sécurité, évolutivité, mise à niveau, etc. Ces éléments permettent au GIPC de pouvoir se projeter à long terme et de s’assurer que ses demandes seront traitées dans un cadre budgétaire maitrisé et sans surprise. Au final, le GIPC a pu donner un vrai visage à son projet initial de mise en place d’un datacenter communautaire, souverain et de proximité pour accompagner les acteurs publics dans leur transformation digitale.