L’éditeur Wraptor met à disposition du GRADES Archipel 971 sa solution MSSPro pour lui permettre de proposer aux utilisateurs de ses services une solution de messagerie sécurisée performante et conforme à la réglementation en vigueur.

Le GRADES Archipel 971 accompagne les professionnels de santé de la région dans la fourniture de services leur permettant de mener à bien leurs missions. C’est dans ce contexte que le portail e-santé Courbaril propose un outil performant et sécurisé pour une offre de soins renforcée : télémédecine, DMP, etc. Le Portail Courbaril est donc un véritable espace de travail intégré aux pratiques médicales au quotidien et répond avant tout à un objectif de qualité : mieux gérer son activité au quotidien, c’est améliorer pour le patient la prise en charge et l’offre de soins. Le GRADES Archipel 971 est également Opérateur agréé messagerie de santé.

C’est dans ce contexte que pour compléter son offre de service et remplacer la solution de messagerie initialement proposée, le GRADES Archipel 971, après un benchmark des offres du marché, a opté pour la solution MSSPro de Wraptor pour sa capacité à s’intégrer rapidement, son approche On Premise, son ergonomie et son architecture technique industrielle. Les professionnels de santé qui souhaitent accéder à une solution de messagerie sécurisée de qualité peuvent donc le faire directement et gratuitement en se rendant sur la plateforme Courbaril et en souscrivant au service.

Opérationnelle depuis le mois d’avril 2022, cette offre est désormais utilisée par une douzaine d’établissements de santé, et 15 domaines ont également été créés. Dans le cadre de ces projets, le GRADES Archipel 971 a accompagné de bout en bout les utilisateurs : de la mise en œuvre à la formation des équipes en passant dans certains cas par des prestations d’infogérance.

Au besoin, les équipes du GRADES Archipel 971 peuvent aussi s’appuyer sur un support actif de la part de Wraptor. Enfin, le GRADES Archipel 971 apprécie la flexibilité de la solution MSSPro qui permet de mener les projets de manière autonome sans être tributaire de l’éditeur.

« Wraptor a su nous proposer une solution de messagerie sécurisée qui vient parfaitement compléter les services que nous offrons depuis notre plateforme Courbaril. Nous apprécions la qualité de leur offre qui est d’ores et déjà en production dans différentes structures régionales. Leur implication à nos côtés est un maillon clé du succès de notre projet. »