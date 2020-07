Le groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, regroupe ses équipes françaises sur son site de Levallois-Perret. Après avoir défini en 2019 l’identité de marque de groupe, l’année 2020 marque le regroupement des équipes françaises au sein des mêmes locaux.

Prima Solutions est installée depuis mai 2018 à Levallois-Perret au pied du métro Louise Michel (ligne 3) et Effisoft dans le 9e arrondissement parisien depuis sa création en 1988.

« Ce déménagement s’inscrit dans la croissance globale du groupe. Nos effectifs augmentent de 10 à 20% chaque année. Ce changement de locaux était nécessaire à la fois pour accueillir tous les nouveaux collaborateurs et nous permettre de multiplier les ateliers et les formations clients. Il nous permet également de gagner en dynamisme au niveau de toutes nos équipes en réunissant sur un même site toutes les compétences techniques et fonctionnelles du groupe, sur l’ensemble de nos périmètres (assurance, réassurance…). Dans un contexte où nous travaillons avec nos clients, nos collaborateurs en télétravail et nos filiales souvent de manière distante, nous voyons ces nouveaux bureaux comme un véritable outil de travail permettant aux équipes de se rencontrer ponctuellement », commente Julien Victor, directeur général du groupe Prima Solutions.

Les locaux de Prima Solutions de Levallois-Perret, situés au 6 rue Marius Aufan, font près de 2 700 m² et abritent 14 salles de réunion et de formation.

Source :https://www.prima-solutions.com/actualites/prima-solutions-regroupe-ses-equipes-francaises-sur-son-site-de-levallois-perret/