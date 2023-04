Le groupe Quodagis, au travers de sa division Quodagis Digital Security, continue d’innover et lance une offre SOC EDR pour protéger toujours plus efficacement le parc IT des entreprises du milieu de segment.

Particulièrement exposées à des cyberattaques toujours plus complexes et variées, les PME et ETI doivent plus que jamais protéger les éléments constitutifs de leur parc IT (terminaux, serveurs, etc.) pour ne pas être impactées lourdement par un blocage de leur SI ou par une fuite de leurs données. Dans ce contexte, les solutions isolées et traditionnelles ne sont plus suffisantes et nécessitent donc de s’appuyer sur des dispositifs de nouvelle génération.

C’est dans ce contexte que les experts en cybersécurité de Quodagis Digital Security ont bâti une offre industrialisée de SOC EDR qui s’appuie notamment sur la solution d’un des leaders du marché, Cybereason, qui corrèle un ensemble de points de contrôle des endpoints du SI afin de détecter des évènements de sécurité et envoyer des alertes avec un taux de faux positifs quasi nul qui facilite donc le travail des équipes IT et cyber. Associant des technologies complémentaires, l’offre SOC EDR proposée en services managés par Quodagis combine donc les solutions d’antivirus, de pare-feu avec détection d’intrusion et d’analyse comportementale afin de détecter efficacement les comportements anormaux et les événements suspects et d’alerter en cas d’incident tout en proposant différents reportings synthétiques sur un portail dédié.

Principaux bénéfices de cette nouvelle offre commercialisée par Quodagis Digital Security :

– Une protection optimale contre les attaques visant des endpoints,

– Une surveillance, détection et notification 24h/24 7j/7,

– Une réelle isolation de l’attaque et vérification,

– Des outils permettant une pleine autonomie et visibilité sur votre service,

– Un accompagnement par des experts en sécurité au cours de la crise.

Clément Favier chez Quodagis : « On ne sécurise bien que ce que l’on maîtrise bien ! L’offre SOC EDR est donc un véritable rempart contre des menaces avancées et les ransomwares qui tire parti du savoir-faire du groupe sur les solutions ITSM et ITAM pour accompagner les clients dans la maitrise de leur SI. Adaptées aux attentes et aux spécificités métiers de chaque PME et ETI, elle joue ainsi un rôle central dans la politique cyber de nos clients. Il leur est alors possible d’identifier rapidement les risques et comportements anormaux et de prendre des mesures pour anticiper et réagir aux cyberattaques. »

D’ores et déjà disponible, cette offre complémentaire aux autres services de Quodagis permet aux clients d’élever le niveau de cyberprotection de leurs infrastructures.