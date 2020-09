Le Groupe Ténor a profité de la période de confinement pour mener une réflexion interne et sonder ses clients sur leurs attentes pour la reprise.

« Le digital va continuer à être au cœur de la transformation des entreprises. Un digital, à son tour transformé pour être plus collaboratif, humain, pragmatique et agile pour accompagner les entreprises tournées à la fois vers la performance et la résilience. » a déclaré Nizar ALACHBILI, président du Groupe Ténor.

Afin de s’adapter à cette transformation et aux attentes de ses clients, Le Groupe Ténor innove avec le lancement de sa plateforme « My Ténor » et la création de Packs Solutions.

A partir du 21 septembre 2020, les clients du Groupe auront accès à la plateforme « My Ténor ». Le principe sera d’y retrouver, une fois connecté, toutes les informations liant le client au Groupe Ténor : ses informations, ses contrats et devis ainsi qu’un accès à l’assistance Ténor. Mais ce n’est pas tout !

Afin de faciliter la digitalisation de ses clients, Le Groupe Ténor propose désormais des offres packagées.

Plus concrètement, il s’agit de compléter l’offre « en mode projet », déjà proposée par le Groupe, par des offres « plug & play ». Des offres clé en main, tout compris (logiciels, services et exploitation), prêt à l’emploi, pragmatiques, hébergées et facilement implémentables.

3 packs solutions seront proposés aux clients du Groupe Ténor :

Le pack BiConnect c’est la solution de Business Intelligence au service de la stratégie d’entreprise. Une solution centralisée, complète, collaborative et évolutive.

c’est la solution de Business Intelligence au service de la stratégie d’entreprise. Une solution centralisée, complète, collaborative et évolutive. Les packs e-shop sont des solutions pour déployer et/ou connecter rapidement et efficacement une plateforme e-business à un ERP.

sont des solutions pour déployer et/ou connecter rapidement et efficacement une plateforme e-business à un ERP. Les packs Infrastructure proposent l’hébergement de données, l’administration de la solution Office 365 ou encore la sauvegarde de données locales sur des infrastructures cloud.

L’objectif est de diminuer les temps d’implémentation des projets chez les clients. Terminées les longues phases d’analyses et de cadrage ! Les clients du Groupe Ténor pourront bénéficier d’offres standardisées prêtes à l’emploi, rapides de mise en place et économiques.

Il s’agira, à titre d’exemple, de permettre à une entreprise de lancer son site e-Commerce, connecté à son Back Office (ERP & CRM) en une ou deux semaines sur la base d’un abonnement mensuel comprenant le lancement, l’exploitation, la formation en e-learning et la maintenance.

Le Groupe Ténor espère, par cette innovation, contribuer à la transformation digitale de ses clients qui est un enjeu majeur pour leur croissance et leur performance.