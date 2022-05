Le groupe Tessi poursuit ses investissements dans le domaine de l’expérience client en rachetant un spécialiste du domaine : VILT.

Le groupe français Tessi, spécialiste des Business Process Services, annonce l’acquisition de VILT, société internationale spécialisée dans la transformation numérique et plus particulièrement dans l’amélioration de l’expérience clients au travers de services allant de l’Enterprise Content Management (ECM) à la Digital Experience (DX) et au Customer Communication Management (CCM). Avec des bureaux au Portugal, en Espagne, en Suisse et au Brésil, VILT – qui n’était étrangement pas présente en France – compte plus de 400 clients à travers le monde, principalement dans les services financiers, les assurances et le secteur public.

Avec ce rapprochement, Tessi poursuit sa dynamique de développement pour devenir un acteur incontournable du parcours client. « Après le lancement de notre Digital Factory Innovation & Trust dédiée à l’édition de logiciels et à l’incubation de start-ups, nous continuons à renforcer l’intensité technologique de Tessi. Ainsi, en intégrant VILT à notre Business Unit Conseil & Intégration, nous avons l’ambition de créer une Entreprise de Services Numériques (ESN) internationale, pouvant fournir des solutions digitales d’excellence à tous les types de clients à travers le monde. », justifie Olivier Jolland, Directeur Général de Tessi.

VILT va donc rejoindre l’activité Conseil & Intégration du groupe, une activité qui comptera ainsi plus de 400 consultants après ce rapprochement. De quoi permettre à Tessi d’accompagner ses clients en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis. « Intégrer le groupe Tessi représente pour VILT une formidable opportunité d’étendre ses activités sur de nouveaux marchés, notamment en France, au Chili et en Colombie. C’est aussi une excellente nouvelle pour nos clients existants, qui auront désormais accès à une gamme plus large de services et de solutions proposés par Tessi, un acteur de premier plan dans le domaine du BPS (Business Process Services) en Europe », explique de son côté Tiago Gavinhos, PDG et cofondateur de VILT.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.