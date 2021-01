Pour soutenir sa forte croissance en France et à l’international, le groupe Tessi continue sa campagne de recrutements soutenue dans l’ensemble de ses filiales. Le groupe démontre ainsi sa capacité à jouer un rôle de premier plan en matière de création d’emplois dans le secteur du digital et des Business Process Services.

Acteur international, Tessi accompagne les entreprises dans la digitalisation et l’optimisation des processus métiers et l’expérience client. Présent dans 14 pays, le groupe compte environ 13 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 503 millions d’euros (proforma) en 2019. Ces solides fondamentaux qui reposent sur une approche industrielle et des équipes expérimentées sont de forts différenciateurs qui permettent au groupe de conjuguer innovation et croissance durable. C’est dans ce contexte que Tessi lance un nouveau plan de recrutement pour faire évoluer ses équipes. Les 800 recrutements à venir qui seront réalisés en CDI et CDD.

Rejoindre Tessi est une véritable opportunité de prendre part à un projet d’entreprise qui vise à positionner la confiance, l’excellence, le sens du client et l’audace comme des valeurs structurantes. Le groupe souhaite donc s’entourer de passionnés désireux d’évoluer à long terme au sein de ses équipes.

Ainsi, Tessi est l’un des rares acteurs de la filière à permettre à chacun de se projeter durablement dans son organisation et à occuper des postes de management. Cette approche unique a notamment permis à nombre de ses collaborateurs et collaboratrices d’exercer aujourd’hui des responsabilités de premier plan dans le groupe (Direction exécutive, Management intermédiaire…). 2021 sera donc une année de très forte accélération pour le groupe qui va investir pour faire évoluer sa gouvernance RH, lancer de nouvelles initiatives et donner les moyens à ses collaborateurs de vivre une expérience professionnelle passionnante.

Benoit BOURG, DRH chez Tessi « Nous bénéficions d’une marque employeur attractive qui nous permet de faire la différence et de compter parmi nos équipes des talents de différents horizons qui font la richesse de notre entreprise. Tessi offre une chance à chacun de mettre à profit son énergie au sein d’une organisation agile. Notre expertise autour de l’externalisation et la transformation digitale, couplées à notre capacité à innover en continu, sont également des éléments forts qui permettent à nos équipes de travailler sur des projets passionnants pour le compte des grands donneurs d’ordres du marché. »