Videlio est heureux d’annoncer la réorganisation de son capital, avec l’entrée d’un nouvel actionnaire majoritaire : Trévise Participations. Cette opération stratégique va permettre à Videlio de poursuivre l’accélération de sa croissance, en France et dans le monde.

Cette arrivée de Trévise Participations, en qualité d’actionnaire majoritaire du groupe Videlio, aux côtés d’Hivest Capital Partners et Talis a été officialisée ce vendredi 14 juin.

Trévise Participations a exprimé sa pleine confiance dans les équipes de management de Videlio. Pour Lionel Yvant, Président de l’organe de gouvernance de Trévise Participations : “Nous souhaitons investir durablement dans l’entreprise, car nous croyons en son excellence et en son fort potentiel de développement. Videlio est une très belle entreprise française à dimension internationale, un acteur de référence sur son secteur, nous sommes fiers de ce partenariat.”

Foucauld Triebel, Principal chez Hivest Capital Partners : “Hivest Capital Partners a déposé en 2021 une OPA à la suite de laquelle Videlio a été retiré avec succès d’Euronext. Nous sommes pleinement satisfaits de l’accompagnement réalisé depuis, avec notamment l’intégration de la société FUNA et l’ouverture du Groupe à l’international. En pleine confiance dans son potentiel de croissance, nous avons souhaité demeurer associés à son capital”.

Les équipes du Groupe, sous la Présidence de Xavier Renaud, sont maintenues et confortées. En effet, la richesse première de l’entreprise reste l’engagement, la passion, et le talent du millier de ses collaborateurs à travers le monde.

Videlio, prêt à franchir un nouveau palier dans son développement

Ce nouveau plan d’actionnariat va permettre au groupe Videlio d’accélérer sa croissance et d’atteindre ses objectifs :

· Développer son identité d’acteur de référence à l’échelle européenne et internationale, sur l’ensemble des expertises du Groupe.

· Accompagner sa transformation digitale, et celle de ses clients, pour devenir moteur sur un marché audiovisuel en pleine mutation technologique.

· Renforcer et compléter son offre d’expertises, grâce à des ambitions de croissance interne et externe

Xavier Renaud, Président de Videlio : « Je me réjouis de l’arrivée de Trévise Participations. Cette collaboration prometteuse, réalisée dans la continuité de notre développement, va permettre à Videlio d’accélérer sa croissance, pour à terme, devenir un acteur de premier plan en Europe et dans le monde, sur l’ensemble de ses expertises et de ses marchés ».