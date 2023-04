La marque haut de gamme dans le monde de la téléphonie IP élargit son portefeuille de produits DECT avec le nouveau système à double cellule M500 et les terminaux M55 et M58 qui lui sont associés. Cette nouvelle gamme répond aux besoins des bureaux mobiles et des magasins de taille moyenne.

Snom, spécialiste mondial de la communication IP pour les environnements de bureau hybrides et intelligents, annonce la disponibilité immédiate de son nouveau système DECT multicellulaire M500 auprès des distributeurs spécialisés.

Le nouveau système DECT a été conçu pour les bureaux, les magasins et les entreprises de taille moyenne qui exigent le plus haut niveau de mobilité. Offrant toutes les fonctions essentielles à la communication professionnelle, le M500 permet de coupler deux stations de base en série et de les combiner dans une seule cellule. Cela fait du système une solution facile à mettre en œuvre si le nombre de ports LAN disponibles est limité ou si le câblage LAN ne peut pas être installé. Les stations de base DECT connectées prennent ensuite en charge jusqu’à 16 téléphones IP DECT sans aucune connaissance en programmation et indépendamment du fournisseur de VoIP, ce qui permet d’effectuer jusqu’à 16 appels parallèles et d’intégrer jusqu’à 48 identités SIP.

Le système Snom-M500 dispose d’un large éventail de fonctions, notamment une portée de 50 m à l’intérieur et de 300 m à l’extérieur, ainsi que la prise en charge des répertoires téléphoniques LDAP et XML. Il comporte également un répertoire téléphonique central de 500 entrées, accessible à tous les téléphones connectés, ainsi que trois LEDs pour l’état des systèmes DECT et VoIP ou pour l’état de l’alimentation électrique. Le nouveau système peut également être alimenté par les commutateurs PoE existants.

Un point fort du nouveau système multicellulaire est la fonction unique du système téléphonique « Shared Call Emulation » (SCE). Il est ainsi possible de surveiller, à l’échelle du système, les appels provenant de plusieurs lignes réseau à l’aide de six touches de fonction à LED, qui peuvent être acceptées, mises en attente ou prises en charge par chaque téléphone connecté. Cette fonction assure une flexibilité supplémentaire dans divers scénarios d’application. La sécurité est également primordiale avec ce produit Snom. Le modèle M500 applique les dernières normes de cryptage (TLS et SRTP). La configuration automatique, l’approvisionnement sans contact et l’authentification sont effectués à l’aide de TLS mutuel (MTLS).

Le nouveau système à double cellule DECT fonctionne avec deux nouveaux terminaux conçus à cet effet : le combiné sans fil Snom M55 et le téléphone de bureau M58 DECT. Les deux appareils sont dotés d’un système audio à large bande et d’un boîtier antibactérien. Le transfert sans interruption permet également des appels ininterrompus entre les stations de base.

Le combiné Snom M55, robuste et ergonomique, est doté d’une conception résistante. Le grand écran couleur de 2,4 pouces assure une présentation claire et concise de l’interface utilisateur. Tous les réglages peuvent être effectués de manière centralisée via la station de base M500 à l’aide de la fonction de provisionnement sans contact. Pendant ce temps, les mises à jour logicielles sont disponibles « over the air ». Outre les fonctions éprouvées du système, telles que la surveillance des lignes, la prise d’appels et la mise en attente/retour, six touches de fonction à LED permettent de programmer des groupes de diffusion et d’interphonie. La batterie haute performance de 1 500 mAh offre jusqu’à douze heures de temps de conversation en qualité audio HD. Les écouteurs filaires et Bluetooth sont pris en charge.

D’autre part, le nouveau téléphone de bureau Snom M58 DECT combine un design impressionnant basé sur la série Snom 8xx, un confortable écran couleur de 5 pouces et une grande souplesse d’installation. Ce téléphone DECT-sur-IP ne nécessite pas de connexion réseau, c’est donc le terminal idéal pour les bureaux ou les postes de travail fixes sans câblage VoIP supplémentaire. Tous les réglages sont centralisés à l’aide du provisionnement sans contact. Le logiciel est mis à jour sans fil si nécessaire. Outre les fonctions standard, l’émulation des fonctions du système Snom peut également être programmée sur huit boutons LED à triple affectation. Le M58 prend en charge les écouteurs filaires et Bluetooth.

Le Snom M500 est une nouvelle étape dans l’écosystème Snom, étant hautement adaptable et extrêmement pratique pour un large éventail d’applications. « Les personnes qui gèrent un magasin ou un restaurant sont particulièrement bien servies par cette solution », explique Oliver Wittig, Senior Application Managerchez Snom. « Un téléphone de bureau DECT et une station de base double sont l’introduction parfaite à un environnement de travail flexible. »