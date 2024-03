ITS Integra, opérateur Cloud et Managed Security Services Provider (MSSP) français, est ravi d’annoncer qu’il a été sélectionné pour recevoir un financement de la Banque Publique d’Investissement (Bpifrance). Ce financement vise le développement de « SecNumKube », sa solution Platform as a Service (PaaS) conforme aux normes de sécurité du référentiel SecNumCloud.

Ce financement permettra à ITS Integra de développer SecNumKube, une plateforme Kubernetes souveraine conçue pour répondre aux exigences de sécurité les plus strictes, tout en offrant une solution PaaS personnalisée, automatisée et standardisée à ses clients.

Le projet SecNumKube s’inscrit dans une trajectoire plus globale de ITS Integra d’obtenir la certification SecNumCloud, garantissant ainsi un niveau de sécurité élevé pour les données et les applications de ses clients. La solution SecNumKube sera adaptée aux besoins spécifiques des clients de ITS Integra, offrant une solution Cloud souveraine, sécurisée et performante.

SecNumCloud est un référentiel de sécurité élaboré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) qui vise à établir des standards de sécurité pour les solutions informatiques utilisées par les acteurs publics et privés. La solution PaaS de ITS Integra, SecNumKube, répondra aux exigences strictes de ce référentiel, offrant ainsi à ses clients une solution fiable et conforme aux normes de sécurité les plus élevées.

Le financement de Bpifrance s’inscrit dans la vision ambitieuse de la France pour 2030. À travers le plan France 2030, l’Etat investit dans l’innovation, la transition écologique et la résilience des chaînes de valeur. ITS Integra est fier de contribuer à cet effort collectif en développant des solutions technologiques avancées et sécurisées.

« Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés pour bénéficier du financement PaaS SecNumCloud Bpifrance », déclare Geoffroy de Lavenne, Directeur Général chez ITS Integra. « SecNumKube représente une étape majeure dans notre engagement envers la sécurité et l’innovation. En effet, l’obtention de la certification SecNumCloud est un processus long impliquant des changements majeurs dans notre façon de délivrer nos services, tout en demandant des investissements importants. Pour un acteur comme nous, bénéficier d’un soutien financier pour mener à bien nos projets est plus que salutaire. Nos chantiers sont déjà définis pour atteindre le résultat souhaité, mais le financement nous permet d’aller plus vite et plus loin pour le bénéfice de nos clients, qui ont de fortes attentes en termes de sécurité mais aussi d’innovation. »