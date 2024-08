Microsoft a confirmé la disparition prochaine de l’ancestral et historique Panneau de Configuration de Windows. Une disparition en réalité programmée depuis la sortie de Windows 8 en 2011…

Le Panneau de Configuration de Windows, aussi connu sous les noms de « Panneau de Contrôle » et « Control Panel », est l’une des plus anciennes applications du système d’exploitation. Il faisait déjà partie de Windows 1.0 en 1985 ! Il regroupe tous les paramètres techniques du système et a longtemps été enrichi s’imposant en véritable tour de contrôle de Windows. Jusqu’à la sortie de Windows 8 et la volonté de Microsoft de rendre le système compatible avec les usages tactiles. L’éditeur a alors introduit une nouvelle tour de contrôle « Paramètres Windows » qui n’a cessé depuis de s’enrichir et de petit à petit dupliquer tous les paramètres présents dans le Panneau de Configuration.

Et si certains paramètres Windows sont présents dans le Panneau de Configuration et pas dans « Paramètres Windows », l’inverse est aussi désormais vrai au point que la nouvelle tour de contrôle de Windows 11 semble désormais plus complète que son équivalent ancestral.

Même si depuis plus d’une décennie, certains employés de Microsoft suggèrent que les Paramètres Windows pourraient un jour remplacer le panneau de contrôle, aucune publication officielle n’a jamais confirmé une telle volonté.

Jusqu’à cette semaine et la publication sur le site de support Windows d’un papier récapitulant les différents paramètres systèmes de Windows et les raccourcis clavier pour les appeler.

Une mort officiellement programmée

Microsoft y confirme la fin prévisible et plus ou moins programmée du Panneau de Configuration. L’éditeur y explique : « Le panneau de configuration est en cours de suppression au profit de l’application Paramètres, qui offre une expérience plus moderne et rationalisée. Conseil : bien que le panneau de configuration existe toujours pour des raisons de compatibilité et pour permettre l’accès à certains paramètres qui n’ont pas encore été transférés, nous vous encourageons à utiliser l’application Paramètres, dans la mesure du possible. »

Ce n’est pas une surprise mais une confirmation. Avec Windows 11, Microsoft a déjà beaucoup œuvré à non seulement rendre le Panneau de Configuration inutile mais même à le cacher autant que possible de l’utilisateur. S’il apparaît encore lors d’une recherche via le menu Démarrer, il n’est plus directement accessible depuis le menu Démarrer. Il a même désormais disparu du menu « Système » très technique que l’on obtient en cliquant du bouton droit sur l’icône Windows de la barre des tâches.

Microsoft ne donne pas de date officielle pour cette disparition annoncée. Après tout on ignore encore quand Microsoft introduira Windows 12 et si le système sera assez novateur pour définitivement se passer du Panneau de Configuration. Mais c’est encore une part historique de Windows qui s’évanouit à l’instar de Microsoft WordPad ou du bien plus récent Paint3D, deux outils du système récemment éradiqués par les équipes Windows.

